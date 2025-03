L'OM tremble pour Adrien Rabiot ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Les supporters de l’OM et Roberto De Zerbi peuvent trembler, Adrien Rabiot est quasiment forfait pour le match de l’Equipe de France contre la Croatie dimanche soir en quart de finale retour de Ligue des Nations.

Roberto De Zerbi peut commencer à trembler, l’un de ses leaders à Marseille, Adrien Rabiot, est blessé. En conférence de presse ce samedi avant le match retour contre la Croatie ce dimanche, Didier Deschamps a quasiment acté le forfait de l’ex-milieu de terrain de la Juventus Turin en raison d’une gêne au mollet. « Adrien Rabiot a un souci au mollet. On verra demain. Ça nous paraît compliqué » a fait savoir le sélectionneur de l’Equipe de France ce samedi en fin d’après-midi.

❗️🇫🇷 Gêné à un mollet Adrien Rabiot est très incertain pour France - Croatie. Il ne s’entraînera pas ce soir. pic.twitter.com/j9KHrApHp4 — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) March 22, 2025

Journaliste pour RMC au plus près des Bleus lors de cette trêve internationale, Fabrice Hawkins confirme le pépin au mollet du joueur de l’OM, considéré pour le moment comme « incertain » pour le match face à la Croatie et qui ne participera pas à l’entraînement de veille de match avec ses coéquipiers ce samedi soir. Reste maintenant à espérer pour l’OM et pour Roberto De Zerbi qu’il ne s’agisse que d’un principe de précaution de la part du staff français, et que Rabiot ne soit pas trop durement touché alors que Marseille se déplace à Reims samedi prochain lors de la 27e journée de Ligue 1.