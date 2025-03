OM ‍: Di Meco vire Mason Greenwood de Marseille

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Meilleur buteur de l'OM cette saison, Mason Greenwood a perdu un peu de crédit ces dernières semaines. Ses performances et son attitude ne sont pas à la hauteur des ambitions phocéennes. Eric Di Meco avoue qu'un départ de l'Anglais ne le dérangerait pas.

Chouchou des supporters marseillais après quelques matchs seulement, Mason Greenwood peut-il devenir le paria de l'OM ? L'Anglais montre un visage inquiétant ces dernières semaines. Moins efficace devant les buts adverses, il a perdu la bonne mentalité en match et en dehors. Roberto de Zerbi n'a pas hésité à le mettre sur le banc au coup d'envoi contre Lens et au PSG. Greenwood n'a pas été piqué par cette sanction, étant fantomatique lors de ses deux entrées en jeu. Alors que les poursuivants se rapprochent dans la course au podium, l'Olympique de Marseille veut retrouver au plus vite son leader offensif (15 buts cette saison en Ligue 1).

Di Meco doute fortement de Greenwood pour l'avenir

Eric Di Meco est pessimiste sur la capacité de Mason Greenwood à réagir d'ici la fin de saison. Sur l'antenne de RMC, l'ancien défenseur olympien a dépeint un portrait négatif de l'Anglais. Il le considère comme un joueur trop immature et irrégulier pour que l'OM mise sur lui dans le futur. Les bonnes statistiques du jeune attaquant ainsi que son talent balle au pied ne sont pas suffisants pour Eric Di Meco.

🗣️ Eric : "Est-ce que tu construis l'équipe autour de lui, sur une saison à 50 matches ? J'ai un doute. Au bout de six mois, il ne serait déjà plus trop dans le projet ? Je n'arrive pas à comprendre !" #RMCLive pic.twitter.com/njS2Qh9lFq — Super Moscato Show (@Moscato_Show) March 21, 2025

« Oui, il y a les stats, on est obligé d’en tenir compte. C’est important quand tu prends un attaquant à l’OM. Il faut le tempérer car un tiers de ses buts ce sont des penaltys. […] C’était un espoir à Manchester United mais il ne s’y est jamais imposé car il avait les mêmes défauts qu’à l’OM. Il a des éclairs mais à l’intérieur d’un match, il a des gros trous. Dans une saison, il a des gros trous de matchs. […] Est-ce que tu construis l’avenir, c’est-à-dire une saison à 50 matchs, avec un garçon comme ça devant ? Moi, j’ai un doute surtout qu’on nous a expliqués qu’il était moins bien. […] Je n’arrive pas à comprendre comment un gamin, qui reçoit la confiance d’un club comme l’OM avec sa visibilité, ne soit plus trop dans le projet au bout de six mois ? », a t-il analysé dans le Super Moscato Show. De quoi pousser Pablo Longoria à accepter un transfert estival si une offre généreuse parvient sur son bureau.