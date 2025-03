OM ‍: Mason Greenwood agressé par De Zerbi

Dans : OM.

Remplaçant au moment du coup d'envoi du match PSG-OM, Mason Greenwood est entré en seconde période sans faire la différence. Roberto De Zerbi n'a pas hésité à l'allumer.

L'entraîneur de l'Olympique de Marseille n'est pas du genre à faire dans la langue de bois. Et une semaine après avoir laissé son attaquant anglais sur le banc contre Lens au coup d'envoi, il a récidivé dimanche soir au Parc des Princes à l'occasion d'une rencontre que Mason Greenwood a débuté sur la touche. Entré à la place de Nadir à la 63e, alors que l'OM poussait pour égaliser, l'ancien joueur de Manchester United n'a pas vraiment montré qu'il était en mesure d'apporter un énorme plus à l'équipe marseillaise. Si Roberto De Zerbi avait évoqué le comportement de Greenwood à l'entraînement durant la semaine qui avait précédé le match contre le RC Lens, le technicien est monté d'un cran suite à la défaite de l'OM au Parc des Princes. Pour Roberto De Zerbi, Mason Greenwood doit changer et vite.

L'entraîneur de l'Olympique de Marseille ne s'est, en effet, pas caché derrière un choix tactique factice ou une blessure imaginaire. Si Mason Greenwood n'a pas débuté contre le Paris Saint-Germain, c'est tout simplement parce que l'attaquant anglais n'est pas en forme physiquement. Au micro de DAZN, et le regard sombre, Roberto De Zerbi a livré le fond de sa pensée concernant le joueur de 23 ans. « Pour moi, il n’est pas dans une assez bonne condition physique pour jouer. Mason est un joueur crucial pour nous, mais, si je ne fais pas d’erreur, au début de la saison, Dembélé n’était pas dans le 11 de départ pendant quatre ou cinq matchs. On a besoin de Mason aussi, mais il doit être dans une bonne condition physique. C’est très important d'être en forme pour jouer un bon football à cette période de la saison », a lancé l'entraîneur de l'Olympique de Marseille dans un message très clair à destination de Mason Greenwood.

Avec la coupure internationale, et cette dernière mini-trêve avant la fin du championnat de Ligue 1, Mason Greenwood va avoir l'occasion de se refaire une condition physique afin de permettre à l'OM de finir le travail et de se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. Mais le joueur anglais est tout de même prévenu, Roberto De Zerbi ne laissera rien passer, tout Mason Greenwood qu'il est et même si des offres seraient arrivées à Marseille récemment pour faire signer l'attaquant phocéen au prochain mercato.