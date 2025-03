Balerdi blessé, la solution radicale de l’OM ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM est en grande difficulté, dans sa série négative comme dans sa défense centrale qui ne comporte quasiment plus de joueurs disponibles. Roberto De Zerbi a une idée.

Déjà en grande difficulté défensivement, l’Olympique de Marseille a déploré la blessure longue durée de Leonardo Balerdi. L’arrière argentin a été touché au ligament latéral interne du genou samedi contre Reims, même si ce n’est pas une rupture donc aucune opération n’est planifiée. Néanmoins, sa saison est très probablement terminée, alors que Luiz Felipe n’est pas disponible pour plusieurs semaines, et que Chancel Mbemba est toujours blacklisté par sa direction. Les solutions en défense centrale sont très limitées, et l’intermède régulier de Geoffrey Kondogbia ne convainc absolument personne. Il reste à savoir qui pourra accompagner Derek Cornelius pour les prochaines semaines, le Canadien étant le seul à donner quelques garanties à ce poste, même si c’était très loin d’être un potentiel titulaire en début de saison.

Hojbjerg pour rendre service à l'OM

L’Equipe l’affirme, Roberto De Zerbi envisage de bricoler en alignant Pierre-Emile Hojbjerg à ce poste lors des prochains matchs. En raison de son expérience, de sa force dans le duel et du fait qu’il a déjà évolué une ou deux fois à ce poste, notamment lors du match perdu à Strasbourg pour la première défaite de la saison de l’OM. Le Danois ne va pas forcément apprécier ce changement de poste, lui qui est un solide milieu de terrain, mais aussi un grand professionnel qui ne fera pas un scandale. Toutefois, si ce passage devait se prolonger sur la durée, nul doute que cela pourrait faire grincer des dents. On se souvient qu’un certain Luiz Gustavo avait commencé par rendre quelques services derrière à l’OM avant d’y être mis régulièrement, jusqu’à son explosion et sa lassitude. Mais pour le moment, Marseille a une saison à terminer et des défenseurs à aligner sur la feuille de match, et l’option Hojbjerg est sérieusement étudiée par un Roberto De Zerbi qui se creuse la tête pour essayer de retrouver une solidité défensive.