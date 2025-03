OM ‍: Pierre Ménès balance ses quatre vérités

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille a des problèmes de carburation depuis quelques matchs, ce qui vaut à Roberto De Zerbi des critiques. Pierre Ménès estime que l'entraîneur fait face à un effectif limité.

La défaite marseillaise face au RC Lens n'a finalement pas eu d'effet négatif immédiat sur le classement de l'OM en Ligue 1, mais il est évident qu'à quelques jours du déplacement au Parc des Princes, une certaine inquiétude grandit du côté de Marseille. Roberto De Zerbi a mis un gros coup de pression à son effectif, mais cela n'a pas changé la donne contre les Sang et Or. S'il n'écarte pas la responsabilité de l'entraîneur italien dans ces doutes apparus depuis deux ou trois matchs concernant l'OM, Pierre Ménès estime que De Zerbi fait avec un effectif qui a désormais montré ses vraies limites.

L'ancien consultant vedette de Canal+ estime que Pablo Longoria va devoir encore faire des changements au prochain mercato pour apporter les joueurs qui manquent cruellement à Roberto De Zerbi à cet instant de la saison. Et Ménès de détailler son avis sur l'Olympique de Marseille. Avec au passage quelques conseils éclairés pour Longoria.

L'OM va devoir recruter des joueurs plus rapides

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Sur sa chaîne Youtube, Pierre Ménès précise ce que le président de l'Olympique de Marseille doit faire l'été prochain et pourquoi l'OM ratatouille actuellement. « On va quand même attendre un peu avant de dire que De Zerbi est surcoté. Mais c’est vrai que j’ai eu du mal à comprendre ses deux compos d’équipe contre Nantes, puis contre Lens. Et encore plus contre Lens, puisque visiblement, il avait décidé, pour sanctionner les deux joueurs, de se passer de Greenwood et de Luis Henrique au coup d’envoi. En même temps, quand ils sont rentrés ils ont plutôt donné raison à De Zerbi de les avoir mis sur le banc. Cette tactique avec pratiquement Rabiot en milieu offensif gauche, ce n’est pas viable. En plus l’apport de Bennacer est très contestable. Il touche beaucoup de ballons, mais il prend très peu de risque avec. L’OM est une équipe qui ronronne, et qui s’est fait avoir en fin de match par Lens. Lens a bien défendu, mais Marseille a très mal attaqué avec une capacité d’accélération très faible. C’est là que l’Olympique de Marseille devra se renforcer au prochain mercato avec des joueurs qui se projettent très vite », a fait remarquer l'ancien consultant du Canal Football Club.