OM ‍: Pas de C1, Rabiot va partir ‍!

Par Quentin Mallet

Arrivé l’été dernier libre de tout contrat après son départ de la Juventus, Adrien Rabiot pourrait bien revoir ses plans après seulement une saison à l’Olympique de Marseille. En cause, les récentes performances phocéennes qui mettent en grand danger la qualification en Ligue des champions.

L’été dernier, l’Olympique de Marseille réalisait un mercato très ambitieux, lequel était censé lui permettre de se qualifier haut la main pour la prochaine édition de la Ligue des champions. A de très nombreuses reprises, la formation de Roberto De Zerbi a montré qu’elle pouvait être un adversaire redoutable sur les talons du Paris Saint-Germain, au point de rêver d’un titre de champion de France pendant quelques semaines.

Mais plusieurs mois plus tard, la tendance n'est plus du tout la même. Le PSG est proche d’être champion de France deux mois avant la fin du championnat, et l’OM a perdu toute son avance sur ses concurrents. Désormais sur la troisième place du podium, le club dirigé par un Pablo Longoria en pleine tourmente s'éloigne dangereusement d’une qualification pour la plus prestigieuse des compétitions européennes. Un danger qui pousse Adrien Rabiot à la réflexion, lui qui a signé pour deux ans à Marseille en pensant pouvoir disputer la LDC à partir de la saison prochaine.

Pas de C1 pour l’OM, Rabiot s’en va

« Rabiot a joué à Paris et à la Juve. Il a envie que l’OM fasse la Ligue des champions pour rester là, mais si elle n’est pas là, il va partir », a scandé Eric Di Meco au micro de RMC. Le vainqueur de la C1 en 1993 avec l’OM en a profité sur les récents propos de Rabiot pour affirmer que l’international français ne resterait pas à Marseille en cas d’échec d’une qualification en Ligue des champions en fin de saison. « J’ai l’impression de voir des mecs qui n’ont pas envie d’aller en Ligue des champions, pas envie de jouer l’Europe, de se battre pour connaître ça. C’est compliqué, je ne sais pas quoi dire », avait lancé Rabiot après la défaite face à Reims. Attention à ce que le projet si ambitieux du début de saison ne tourne pas au fiasco.