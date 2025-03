L'OM fonce sur ce jeune attaquant international ‍!

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille travaille déjà sur le prochain mercato. Et la perspective de jouer la Ligue des champions ouvre de nouvelles portes à Pablo Longoria et Mehdi Benatia.

C'est un joueur dont on avait parlé du côté du Stade Rennais lors du mercato d'hiver qui est désormais dans le collimateur de l'OM. En effet, selon Ekrem Konur, spécialiste du mercato turc, les dirigeants de l'Olympique de Marseille sont dorénavant très attentifs aux prestations d'Oguz Aydin, un ailier de 24 ans qui évolue actuellement à Fenerbahçe et qui est également suivi par le RB Leipzig, l'Ajax, et l'AS Rome. Toujours en quête de pépite offensive avec des profils bien précis, Longoria et Benatia seraient sensibles aux qualités d'un joueur natif des Pays-Bas, mais qui a connu sa première sélection avec l'équipe de Turquie en juin dernier. Sous les couleurs du maillot stambouliote, Oguz Aydin a marqué cinq buts et délivré six passes décisives cette saison, sachant qu'il a manqué une partie du début de saison.

L'OM tenté par ce jeune ailier international

🚨🆕 #Fenerbahçe 🇹🇷

RB Leipzig, Ajax, Marseille and AS Roma are interested in Fenerbahçe winger Oğuz Aydın. pic.twitter.com/zaSsj19n50 — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) March 12, 2025

Visé par Jorge Sampaoli, lorsque ce dernier entraînait Rennes, Oguz Aydin n'avait finalement pas eu de bon de sortie de la part des dirigeants de Fenerbahçe. Mais s'il est lié avec le club turc jusqu'en juin 2028, les choses pourraient changer l'été prochain pour peu qu'un club fasse une offre supérieure aux 6 millions d'euros dépensés l'an dernier pour le faire venir d'Alanyaspor. Malheureusement pour les supporters marseillais qui auraient souhaité savoir ce que vaut l'ailier gauche convoité par l'OM, ils n'auront par l'occasion de le faire ce jeudi, même si l'équipe entraînée par José Mourinho affronte les Rangers en Ecosse après avoir perdu 1-3 à l'aller en Europa League. En effet, l'attaquant n'est pas éligible pour cette compétition, son nom n'ayant pas été retenu en raison de l'énorme effectif dont dispose Mourinho cette saison.