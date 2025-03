OM ‍: Enorme revirement dans le dossier Balerdi

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Depuis quelques jours, on a évoqué l'intérêt de l'AS Rome pour Leonardo Balerdi. Mais l'OM réclame un prix important pour céder son défenseur.

Le dossier Leonardo Balerdi a provoqué un petit séisme du côté de Marseille, le départ du défenseur argentin n'étant pas envisagé alors même qu'il a prolongé avec l'OM jusqu'en 2028 l'été dernier. Cependant, en Italie, on a évoqué la possibilité que l'ancien joueur du Borussia Dortmund puisse rejoindre la Roma en échange de 20 millions d'euros. Un montant qui a fait bondir les dirigeants marseillais, ces derniers ayant même fait savoir, via le quotidien La Provence que pour ce prix-là, le club italien pourrait s'offrir un doigt de pied de Leonardo Balerdi. Même si Daniel Riolo a poussé le club de Pablo Longoria à accepter cette offre romaine, Pablo Longoria est totalement opposé à une telle opération dans des conditions économiques qu'il juge indignes du vrai niveau de Leonardo Balerdi. Le message venu de Marseille est donc très clair, et il a été bien reçu en Italie où une décision radicale a rapidement été prise dans ce dossier.

Balerdi n'ira pas à la Roma

Balerdi lâche l'OM et dit oui à la Roma ! https://t.co/s9vjFdw9ze — Foot01.com (@Foot01_com) March 23, 2025

Tuttosmercato confirme que l'AS Rome a compris qu'il était inutile d'insister avec Leonardo Balerdi, et cela, même si des médias italiens affirmaient en début de semaine qu'il avait donné son accord pour rejoindre les Giallorossi. Et comme le club de Serie A, actuellement septième du Championnat, n'a pas l'intention d'offrir beaucoup plus que les 20 millions d'euros envisagés, alors le dossier du défenseur de l'Olympique de Marseille a été définitivement refermé. Plutôt que Leonardo Balerdi, la cellule recrutement de la Roma pense à Noahkhai Banks, le jeune joueur d'Augsbourg, mais aussi Oumar Solet de l'Udinese et Mika Marmol de Las Palmas. Les supporters de l'OM, qui adorent Leonardo Balerdi, peuvent dormir tranquille, ce dernier ne partira pas lors du prochain mercato, sauf si un club vient faire une offre colossale à Pablo Longoria pour son défenseur. Mais pour l'instant ce n'est pas du tout le cas.