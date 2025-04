OL ‍: Mikautadze promet de ne pas faire une Barcola

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL avait eu gain de cause l'été passé dans le dossier Georges Mikautadze. L'attaquant géorgien rend la confiance donnée depuis quelques semaines et ne compte pas lâcher le club.

Les supporters de l'OL ont de quoi être excités par cette fin de saison. Les Gones sont en effet plus que jamais à la lutte pour décrocher une place en Ligue des champions dans quelques semaines. Pour y parvenir, les Gones devront compter sur leur force collective mais également leurs meilleurs joueurs. Georges Mikautadze en fait incontestablement partie. L'ancien attaquant du FC Metz est en très grande forme et veut marquer les esprits. D'ailleurs, les récentes prestations de Mikautadze ne sont pas passées inaperçues puisque pas mal de clubs, notamment en Angleterre, sont très intéressés par la possibilité de récupérer le Lyonnais. Mais voilà, l'international géorgien n'a pas vraiment envie de quitter le Rhône.

Mikautadze se voit rester encore longtemps à l'OL

Lors d'un passage sur Téléfoot, Georges Mikautadze a en effet indiqué que son but était de marquer l'histoire de l'OL, et pas de repartir dès qu'il en aurait l'occasion : « Quand j'ai signé, j'ai repensé au moment où j'étais jeune, quand j'allais voir les matchs des pros à Gerland. Je suis venu ici pour marquer l’histoire du club. Un jeune de Lyon qui a grandi à Lyon, ce serait beau non ? ». L'OL a donc de quoi se montrer confiant quant au futur de son jeune joueur. Cependant, les Gones auront besoin de vendre absolument l'été prochain. Pas mal d'équipes devraient contacter les Rhodaniens pour tenter de s'attacher les services de Mikautadze, qui ne veut pas faire une Barcola en quittant le club dès la première belle offre. Il sera intéressant à ce moment-là de voir comment réagiront toutes les parties. Mais en tout cas, les choses sont claires : le Géorgien compte bien marquer l'histoire de l'OL si le club lui permet. La saison prochaine, les Gones pourraient en plus évoluer en Ligue des champions. De quoi forcement motiver un peu plus les joueurs qui seront présents.