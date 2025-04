L’OM c’est ça, Maupay rafraîchit la mémoire des supporters

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Avant la réception de Toulouse dimanche soir, Neal Maupay a envoyé un message au public du Vélodrome. L’attaquant de l’Olympique de Marseille a rappelé aux supporters à quel point l’équipe olympienne pouvait leur procurer du plaisir.

C’est pas la joie à l’Olympique de Marseille. Même s’il assume totalement son management, les méthodes de l’entraîneur Roberto De Zerbi ont créé des tensions dans le vestiaire. Il n’est pas certain que l’Italien ait encore le soutien de tout son groupe. Et pour ne rien arranger, les Marseillais, battus à quatre reprises en cinq matchs, s’exposent à la colère du Vélodrome lors du match face à Toulouse dimanche soir. C’est pourquoi Neal Maupay a tenté de calmer le jeu, notamment en rappelant aux fans le potentiel de leur équipe.

L'appel de Maupay

« Je ne sais pas vraiment quel accueil on aura, parce que c’est ma première saison ici, a réagi l’attaquant devant les médias. Mais jusqu’à présent, j’ai toujours senti les supporters derrière nous. Après, c’est normal qu’ils aient été déçus à Reims (défaite 3-1), après avoir fait le déplacement et vu la prestation qu’on a livrée. Je ne suis pas étonné, et c’est compréhensible. Je pense, et je suis certain, qu’ils sont derrière nous et qu’ils savent à quel point ils sont importants, surtout à domicile, où ils représentent une force supplémentaire très précieuse pour nous. Donc moi, je m’attends à ce qu’ils soient derrière nous. »

🎙️ 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗗𝗲 𝗭𝗲𝗿𝗯𝗶 s’exprime avant #OMTFC : « Il faut qu'il y ait un choc, une réaction forte, il faut de l'exaspération, aller sur le terrain avec un feu intérieur. Si on fait ça, tout le monde poussera les joueurs. » pic.twitter.com/BbBGY0rppf — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 4, 2025

« Ensuite, c’est à nous aussi de les rendre fiers et de faire un bon match, tout simplement. Je pense qu’ils savent à quel point on a pu être bons cette saison, on a réalisé de très belles performances. En fait, ils veulent juste nous voir bien jouer et gagner des matchs. On a à cœur de les avoir derrière nous et de leur montrer qu’on ne va rien lâcher jusqu’au bout », a promis Neal Maupay, qui pourrait retrouver une place de titulaire puisque son concurrent Amine Gouiri est incertain.