Plainte déposée contre X et bientôt contre le PSG par Véronique Rabiot

Par Claude Dautel

Presque deux semaines après le match PSG-OM, l'avocat de Véronique Rabiot a confirmé le dépôt d'une plainte contre X suite aux banderoles injurieuses affichées au Parc des Princes. Le PSG pourrait être ciblé par une autre action en justice.

Au lendemain du Complément d'Enquête dans laquelle elle s'en est prise frontalement à Nasser Al-Khelaifi et au Paris Saint-Germain, Véronique Rabiot a mis ses menaces à exécution. En effet, son avocat a annoncé qu'une plainte avait été déposée jeudi par écrit auprès du tribunal judiciaire de Marseille. « Il s'agit d'une plainte contre X, pour injure. On veut pouvoir retrouver les auteurs et cerner les responsabilités. C'est une plainte complexe, elle est faite pour Véronique Rabiot, pour Adrien Rabiot et pour la mémoire de son père. Dans un deuxième temps, nous envisageons d'assigner le PSG pour sa responsabilité en matière de police des terrains. Cela n'est pas encore fait, ça devrait l'être dans les jours qui viennent », a précisé, à l'Agence France Presse, Maître Romuald Palao.

L'OM se constitue partie civile dans le dossier Rabiot

PSG-OM : Les banderoles honteuses sur Adrien Rabiot et sa mère https://t.co/QOFdVbiAL6 — Foot01.com (@Foot01_com) March 16, 2025

L'Olympique de Marseille, qui dès le lendemain du match avait indiqué être solidaire de son milieu de terrain, ciblé par des injures lors de la défaite de l'OM à Paris, a confirmé être toujours en adéquation avec la stratégie juridique d'Adrien Rabiot et sa mère. « L'OM s'associe pleinement à cette démarche en se constituant partie civile », a prévenu un représentant du club phocéen à l'AFP. La justice va donc se saisir de cette affaire, alors que c'est mercredi prochain que la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel va étudier les événements du match PSG-OM le 16 mars dernier. Le Paris Saint-Germain risque la fermeture du Virage Auteuil et probablement une forte amende, mais aucune sanction sportive ne sera évidemment prise.