Véronique Rabiot accuse le PSG de régner par la terreur

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Répondant à la chaîne L'Equipe, la mère et conseillère d'Adrien Rabiot en a remis une couche au lendemain de PSG-OM, confirmant qu'elle et son fils porteront plainte avec le soutien de l'OM.

Présente ce lundi après-midi à Clairefontaine, à l'occasion du premier jour du regroupement de l'équipe de France en prévision des deux matchs contre la Croatie, Véronique Rabiot est intervenue en direct sur l'antenne de la chaîne L'Equipe. La maman du milieu de terrain de l'Olympique de Marseille a confirmé qu'une plainte sera déposée rapidement par ses avocats en son nom et au nom de son fils, les deux ayant été la cible de banderoles et de chants injurieux dimanche soir au Parc des Princes.

Même si elle ne veut pas croire que le PSG était derrière tout cela, Véronique Rabiot estime que le club de la capitale a fait preuve de mansuétude en laissant entrer des banderoles particulièrement insultantes à son encontre, celle de son fils et même du père d'Adrien décédé des suites d'une grave maladie. Ne remettant pas en cause la décision de Clément Turpin de ne pas stopper le PSG-OM de dimanche soir, elle souhaite juste que les responsables soient punis et elle fait remarquer au passage que personne n'ose vraiment bouger car le club de la capitale tire les ficelles, selon elle.

Véronique Rabiot ne voulait pas l'arrêt de PSG-OM

Pour Véronique Rabiot, tout cela est écœurant et les coupables vont devoir assumer les banderoles. « Non, je ne pense pas que cela soit orchestré, mais je pense qu’il y a une part de responsabilité, car on ne peut pas rentrer des banderoles de cette taille sans que ça se sache. Ou alors si le club n’est pas au courant, c'est qu’il est mal géré, mais on sait très bien que c’était connu à l’avance, tout le monde se savait. J’avais reçu des messages sur Instagram, on me disait qu’il y aurait un traitement de faveur et son père se retournerait dans sa tombe. Je savais qu’il y aurait des réactions et pas gentilles (…) On est dans un monde de business, dans un monde de fric et plus personne ne veut prendre position parce que tout le monde a peur du PSG (...) J’ai dit à Adrien que quand on arrête un match, les premiers pénalisés sont les footballeurs parce qu’ils ont travaillé. Les deux équipes sont au-dessus de tout ça, et si on arrête, ce sont eux qui sont pénalisés. On nous fait de grands discours, mais quand il y a des problèmes, personne ne réagit (…) L’OM me soutient et nous discutons de ce que nous allons faire pour ne pas commettre d’erreur. Tout le monde savait ce qui allait se passer. Adrien et moi, nous allons porter plainte », a précisé la maman du milieu de terrain de l'OM et de l'équipe de France.