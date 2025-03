L'OM prêt à mettre au placard ce défenseur vedette

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille est bien parti pour se qualifier pour la prochaine Ligue des champions, mais cela n'empêche pas le club phocéen de connaître quelques soucis. Et notamment concernant un joueur recruté au dernier mercato d'hiver.

Pablo Longoria et Mehdi Benatia ont encore frappé lors de la dernière période des transferts en recrutant des joueurs dans quasiment chaque ligne afin d'offrir à Roberto De Zerbi les renforts que l'entraîneur italien réclamait. Ce dernier le sait, ses patrons lui ont fixé un objectif impératif, c'est de ramener l'OM en Ligue des champions. Et à ce stade de la saison, le technicien italien arrivé l'été dernier à Marseille semble en passe de réussir ce challenge. Cependant, De Zerbi le voit bien, son équipe connaît quelques soucis lors des derniers matchs, et notamment sur le plan défensif. Et ce n'est pas Luiz Felipe, arrivé blessé, mais libre, lors du récent mercato qui paraît en mesure d'apporter un vrai plus dans ce secteur. Au point que du côté de La Provence, on affirme que Roberto De Zerbi a des gros doutes sur l'utilité d'avoir le défenseur central italien dans son effectif.

Luiz Felipe, une fausse bonne idée au mercato ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Luiz Felipe Ramos (@luizfeliperamos27)

A 27 ans, Luiz Felipe sort de plusieurs mois de galère, ce qui a abouti à la fin précoce de son contrat en Arabie Saoudite, mais l'Olympique de Marseille savait tout cela lorsque la signature de ce dernier a été envisagée. Et même si ce dernier a joué 12 minutes avec l'OM, c'était le 3 mars dernier contre Nantes, Roberto De Zerbi n'est pas du tout convaincu par son nouveau défenseur. « Il est rarement appelé par De Zerbi. Il a d'ailleurs manqué deux rencontres pour une gêne au mollet, mais depuis son retour, il se sent prêt "à 200%", selon une indiscrétion. Si "RDZ"n'a pas fait appel à lui contre Lens, c'est sans doute aussi une histoire de profil, et cela interroge un peu plus sur l'intérêt de son recrutement (même libre) pendant que Chancel Mbemba se morfond dans son coin », précisent nos confrères du quotidien régional, qui précise que l'international italien est pourtant disposé à jouer sur le côté droit. Il est vrai que par mesure de rétorsion, l'OM continue de payer Mbemba sans le faire jouer, un choix fort sur le plan du management, mais forcément incohérent sur le plan sportif.