Bissouma à l’OM, De Zerbi apprend une mauvaise nouvelle

Malgré les rumeurs ces dernières semaines, l’Olympique de Marseille ne devrait pas creuser la piste Yves Bissouma. Le club phocéen et son entraîneur Roberto De Zerbi savent qu’ils ne pourraient pas compter sur le Malien pendant la prochaine Coupe d’Afrique des Nations.

Bien parti pour disputer la Ligue des Champions la saison prochaine, l’Olympique de Marseille commence à dessiner les contours de son futur effectif. Le président Pablo Longoria a sans doute commencé à travailler sur certains dossiers. Et peut-être sur celui d’Yves Bissouma (28 ans). Le milieu sous contrat avec Tottenham jusqu’en 2026, également ciblé par Aston Villa, Crystal Palace et Everton, est effectivement annoncé dans le viseur phocéen depuis quelques semaines. Mais la piste a peut-être déjà été enterrée.

