OM ‍: Frank McCourt veut tout casser

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Frank McCourt sera dimanche soir au Vélodrome afin d'assister au match OM-TFC. Et si le propriétaire de l'Olympique de Marseille arrive en France, c'est qu'il veut que les choses changent et vite.

Les visites de Frank McCourt sont rares, et malheureusement pour l'OM, lorsque le Bostonien est au Vélodrome, les succès sont également rares. Mais en marge des événements de la semaine entre Roberto De Zerbi et ses joueurs, l'homme d'affaires américain a prévenu Pablo Longoria qu'il serait là dimanche soir pour la rencontre face à Toulouse. Au moment où il tente avec d'autres richissimes investisseurs de racheter TikTok, Frank McCourt est décidé aussi à s'intéresser à la situation de la Ligue 1. Lassé de voir que chaque saison l'Olympique de Marseille lui coûte de l'argent, alors que son club est formidablement populaire, et constatant que Pablo Longoria n'obtenait pas grand-chose des autorités du football français, le boss de l'OM débarque en France pour s'y attaquer.

McCourt exige des réformes en Ligue 1

Alors que ses collègues propriétaires sont pour la plupart discrets, à l'exception notable du propriétaire de Lens, de l'Olympique Lyonnais ou encore de Reims, Frank McCourt veut cette fois que le club phocéen ne soit plus traité comme un second couteau de la Ligue 1. Et pour cela, il est prêt à voir des têtes tomber au plus haut niveau des instances du football français, comme le confirme La Provence. « Sur le sujet du football français, « son impatience est grandissante », dit-on même dans l’entourage de l’Américain, qui a d’ailleurs fait part aux instances de ses préoccupations et de l’urgence d’engager des réformes en profondeur », indique le quotidien régional, qui précise que du côté du patron de l’Olympique de Marseille on estime qu’il veut revoir « la gouvernance et le modèle commercial et économique de la Ligue ».

Jusqu'à maintenant, Frank McCourt s'était tenu relativement éloigné des débats sur DAZN et les autres dossiers chauds gérés par la Ligue de Football Professionnel. Mais comprenant que la catastrophe se profilait, et que l'OM serait financièrement impacté par un éventuel fiasco des droits TV, l'Américain pense que l'heure est désormais venue pour lui de venir à Marseille pour inciter l'Olympique de Marseille à se faire entendre un peu plus. Et tant pis si des têtes doivent tomber à la LFP, McCourt assumera.