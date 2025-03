OM ‍: Rabiot blessé, Jérôme Rothen le recadre sèchement

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Adrien Rabiot s'est blessé au mollet entre les deux matchs contre la Croatie. Forfait dimanche soir, il inquiète les supporters de l'OM. Jérôme Rothen explique ce souci physique par le fort investissement émotionnel de Rabiot lors du classique.

L'Olympique de Marseille n'a pas forcément apprécié la soirée de dimanche. La qualification de l'Equipe de France contre la Croatie a été ternie par la blessure d'Adrien Rabiot. Le milieu marseillais a été touché au mollet après le match aller à Split. Côté marseillais, on reste serein pour l'international français même si des examens complémentaires vont être réalisés dans les prochaines heures. L'OM a besoin de Rabiot pour son déplacement à Reims samedi alors que son avance a fondu en championnat. Talonnés par Nice, Monaco, Lyon et Lille, le club phocéen doit gagner et retrouver de la performance rapidement.

Rabiot blessé à cause de son comportement à Paris ?

Pour beaucoup d'observateurs, le souci physique de Rabiot est du à l'enchaînement des matchs. Le milieu marseillais vient d'enchaîner le classique contre le PSG puis un match à fort enjeu avec l'Equipe de France. Une théorie contestée par Jérôme Rothen. Sur RMC, l'ancien joueur a mis en cause... l'attitude d'Adrien Rabiot au Parc des Princes. Son opposition avec le public parisien sur le terrain et sur le plan médiatique lui a coûté trop d'énergie. Rothen conseille au joueur olympien d'arrêter de se disperser et de se reconcentrer sur le terrain.

🗣 Rothen : "Si Rabiot s'est blessé au mollet, ce n'est pas anodin (...) Accepter le brassard au Parc, bien sûr que c'est une provocation. Il a accepté ce climat hostile en étant aussi dans la provocation ! Il doit prendre du recul et se reconcentrer sur la suite de la saison." pic.twitter.com/Z149xWB6jb — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) March 25, 2025

« Quand tu te blesses au mollet, c’est pas anodin. Le mollet s’est aussi lié à des problèmes extra-sportifs. Vous savez ce que je pensais des banderoles. Elles ne sont pas acceptables pour certaines mais ça a toujours existé. Je pense que le joueur doit rester en retrait de tout ça. Il a voulu se mettre dedans, forcément ça lui prend de l’énergie. […] Ce climat hostile ça fait partie du milieu professionnel. En plus, il a joué avec ça. […] Quand tu acceptes le brassard au Parc des Princes, bien sûr que tu joues sur cette provocation. Il a eu des gestes en haranguant le public qui l’insultait. C’était un jeu sadique. J’espère qu’il va se reconcentrer sur l’OM et sur sa fin de saison. Moi j’attendais mieux de son match au Parc et aussi en Croatie », a t-il lâché dans son émission Rothen s'enflamme. Une sortie qui ne manquera pas de faire parler surtout après l'émoi suscité par la banderole anti-Rabiot.