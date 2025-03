Il part au clash, l’OM est à l’affut

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Pablo Longoria suit un dossier de près en Italie, avec un ancien joueur de l'OM qui pourrait revenir par la grande porte en profitant d'un désaccord avec son club actuel.

L’Olympique de Marseille a du beau monde au milieu de terrain, mais Pablo Longoria vise du très lourd pour construire son effectif pour la saison 2025-2026 en cas de qualification en Ligue des Champions. L’idée d’avoir un joueur d’impact dans le coeur du jeu est visiblement très importante pour le dirigeant espagnol, qui a déjà fait venir Adrien Rabiot et Pierre-Emile Hojbjerg avec succès. A ce duo, pourrait s’ajouter un certain Frank Zambo-Anguissa. Le joueur camerounais s’était révélé à l’OM entre 2015 et 2018 avant de tenter sa chance en Angleterre, puis en Espagne. Mais c’est à Naples que le milieu de terrain de 29 ans a trouvé sa place. Impressionnant physiquement, il pousse son équipe à jouer vers l’avant et adore les matchs endiablés où sa puissance fait de grosses différences. Véritable taulier de l’équipe d’Antonio Conte, il enchaine les saisons à plus de 50 matchs avec les rencontres disputées avec les Lions Indomptables.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lega Serie A (@seriea)

Mais son avenir pourrait être bouleversé cet été. En effet, Naples cherche à le prolonger, mais se heurte pour le moment à un mur. L’ancien marseillais a un contrat l’emmenant automatiquement jusqu’en 2027, mais le Napoli cherche à le faire prolonger jusqu’en 2029 ou 2030. L’accord sur le salaire est très loin d’être trouvé, la demande de Zambo-Anguissa étant jugée incompatible avec ce que le club de Campanie lui propose. Une situation tendue qui pourrait déboucher sur un départ en fin de saison. De quoi intéresser l’OM selon le Corriere dello Sport, pour qui une bonne offre de la part de Marseille pourrait satisfaire tout le monde. Il reste à savoir ce que représente une bonne offre pour tout le monde, sachant que le Camerounais possède une valeur marchande de 27 millions d’euros. Mais sa situation tendue avec Naples pourrait aider à faire baisser son prix, et ajouter de la qualité au milieu de terrain marseillais la saison prochaine.