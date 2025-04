OM ‍: Rabiot s'en prend à Mason Greenwood ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

La sortie musclée d'Adrien Rabiot après la défaite contre Reims, elle visait clairement Mason Greenwood, qui est en train de perdre le vestiaire à l'OM.

Recrue vedette de l’été dernier après une saison du renouveau à Getafe qui avait mis plusieurs clubs européens en appétit, Mason Greenwood a immédiatement fait de grosses différences au sein de l’attaque marseillaise. L’OM a décollé au classement alors que l’ailier enchainait les buts et les actions décisives, semblant voler sur la Ligue 1. Le club phocéen avait trouvé sa star offensive. Mais le Mistral a tourné ces dernières semaines, et désormais l’Anglais n’est même plus titulaire aux yeux de Roberto De Zerbi. La Provence nous dévoile les coulisses de cette mise à l’écart ce vendredi, et notamment le fait que tout le staff marseillais avait bien vu que l’ancien de Manchester United ne faisait plus les efforts pour le collectif, se reposant sur sa feuille de statistiques pour éviter de courir pour les autres.

Greenwood, un cas d'école à l'OM

L’entraineur italien a prévenu son père, dont il est proche, avant de devoir sanctionner. Et même ses coéquipiers n’en peuvent plus de lui. C’est ce que confirme une source proche du groupe marseillais dans les colonnes du quotidien local. « Ce qui se passe avec Greenwood est un cas d'école, ce n'est pas nouveau. C'est un joueur plus talentueux que la moyenne, capable de faire basculer un match sur la dernière occasion. Certains estiment qu'il faut le laisser à tout prix sur le terrain, même s'il marche. Mais ses coéquipiers en ont marre d'attendre le coup de génie. Ils font les efforts et ils ont besoin de le voir mettre le bleu de chauffe. Il y a un équilibre à trouver car l'OM a besoin du vrai Greenwood pour se qualifier en Ligue des champions », a souligné ce proche des joueurs marseillais.

Résultat, pas de surprise, selon La Provence, dans sa sortie musclée après la défaite à Reims, Adrien Rabiot visait clairement Mason Greenwood et sa nonchalance, dans un match où l’Anglais n’a en effet pas apporté grand chose malgré son statut retrouvé de titulaire. De quoi remettre son avenir en cause, car à l’image de Luis Henrique poussé dehors, l’OM ne compte pas s’embêter avec des joueurs qui ne montrent pas de bonnes valeurs, malgré des qualités évidentes.