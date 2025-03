De Zerbi a gagné, le Mbappé de l'OM prend un KO

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM se rend à Reims le week-end prochain en Ligue 1. Roberto De Zerbi pourrait une nouvelle fois décider de mettre Mason Greenwood sur le banc au coup d'envoi.

Entre Mason Greenwood et l'OM, les choses se compliquent quelque peu. L'Anglais agace Roberto De Zerbi, pas fan de son comportement et investissement. L'Italien l'a d'ailleurs mis sur le banc lors des rencontres contre le RC Lens et le PSG en Ligue 1. L'ancien de Brighton indique publiquement que le problème est physique avec l'ancien joueur de Manchester United. Mais pour certains fans et observateurs, ce n'est pas la vérité. Ce que reproche De Zerbi à Greenwood serait assez profond. Ce n'est pas Walid Acherchour qui dira le contraire.

Mason Greenwood, De Zerbi trompé sur la marchandise ?

Sur le plateau de Winamax, le consultant a en effet déclaré sur le sujet : « De Zerbi nous ment en disant que c'est que physique. Cela fait pas mal de temps qu'il est sur les côtes de Greenwood. Il a changé de système pour lui en le déchargeant des tâches défensives. Il l'a rapproché du but. Il a fait beaucoup de concessions.... Ils ont pris des risques avec son arrivée. C'était une arrivée clivante. De Zerbi estime que c'était le premier joueur qu'il a appelé quand il est arrivé. Il a une relation avec son père. Il n'y a pas d'améliorations même s'il ne faut pas oublier ce que Greenwood a fait sur le terrain. C'est à une échelle inférieure, un peu comme Mbappé l'année dernière avec Luis Enrique. C'est le problème et la solution en même temps. Pour moi, De Zerbi ressort quand même renforcé avec son groupe ». Il faudra désormais voir des résultats rapides à l'OM, avec ou sans Greenwood. Marseille reste sur deux défaites de rang en Ligue 1 et la position de dauphin est plus que jamais menacée.