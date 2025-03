L'OM vole au secours de la famille Rabiot

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Dans un communiqué, l'Olympique de Marseille est monté au créneau suite aux banderoles injurieuses affichées dimanche soir au Parc des princes contre Adrien Rabiot et sa maman.

« L’Olympique de Marseille condamne avec la plus grande fermeté les banderoles déployées et les chants injurieux, racistes et discriminatoires descendus des travées du Parc des Princes hier soir, lors de la rencontre face au Paris Saint-Germain. Les attaques personnelles visant notamment Adrien Rabiot et sa famille sont ignobles et inacceptables. Le club, qui tient à apporter tout son soutien et sa plus grande solidarité à son milieu de terrain ainsi qu’à ses proches, annonce s’associer à la plainte déposée contre X par la famille d’Adrien Rabiot. Encore une fois, l’OM tient à rappeler qu’il continuera de se montrer intransigeant et inflexible contre tout propos injurieux à l’encontre de son Club, de ses dirigeants, de ses salariés ou de ses supporters », indique l'Olympique de Marseille dans un communiqué au lendemain de sa défaite 3-1 au Parc des Princes qui laisse l'OM à 19 points du PSG au classement de Ligue 1.