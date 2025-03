L’OM séduisant à Paris, De Zerbi a eu tout bon

Dans : OM.

Malgré la défaite concédée face au Paris Saint-Germain (3-1) dimanche, l’Olympique de Marseille a montré un visage intéressant. Preuve que l’entraîneur Roberto De Zerbi ne s’est pas trompé dans ses choix.

Etant donné la dynamique des deux équipes, on pouvait s’attendre au pire pour l’Olympique de Marseille. Mais les coéquipiers d’Adrien Rabiot, logiquement battus par le Paris Saint-Germain, ont quand même rendu une copie intéressante. Rien à voir avec leur prestation à l’aller (0-3) en octobre dernier. Cette fois, les Marseillais n’ont pas mis le bus et ont osé se porter vers l’avant. Un courage salué par Walid Acherchour, agréablement surpris par les choix de l’entraîneur Roberto De Zerbi.

« Je n’ai rien à reprocher à De Zerbi ce (dimanche) soir, a réagi le journaliste de DAZN après le Classique. J’ai vu qu’il y avait beaucoup de débat autour de la titularisation de Greenwood, est-ce que l’OM aurait fait un coup avec Greenwood ? Les choix de De Zerbi ont été payants, malheureusement il est tombé sur une équipe du PSG qui est bien plus forte et bien plus armée. En tout cas, j'ai vu une équipe de De Zerbi courageuse, en allant chercher très haut, avec Bilal Nadir qui a fait une première période comme il le fallait, avec ses limites, mais dans son profil il a beaucoup apporté à l’OM. J’ai vu De Zerbi sur le banc demander constamment à cette équipe d’aller chercher le PSG, d’essayer de ressortir proprement, j’ai vu une équipe avec beaucoup de personnalité. »

L’OM futur concurrent du PSG ?

« Mais tu ne peux pas masquer tes lacunes éternellement, a nuancé Walid Acherchour. Quand on voit l’entrée de Lirola, quand on voit Luiz Felipe qui débutait son premier match… Il y a des choses qui font que l’OM n’est pas prêt face à ce PSG. En tout cas, je pense que c’est prometteur pour la suite, pour rester à cette deuxième place. J’avais peur que le PSG mette une fessée à l'OM, avec une équipe de De Zerbi regroupée, avec un bus. Ce n’est pas ce que l’on a vu ce soir. En espérant que pour l’OM le gap se rétrécisse dans les prochaines années avec des joueurs de meilleure qualité. » Refroidi par l’écart financier entre les deux rivaux, Roberto De Zerbi n’y croit absolument pas.