L'OM mérite mieux que Greenwood, elle frappe fort

Par Corentin Facy

Malgré ses 15 buts en Ligue 1 cette saison, Mason Greenwood n’est pas certain d’être conservé par l’OM au mercato. Rien de scandaleux ni d’incompréhensible aux yeux de la consultante Carine Galli.

Deuxième meilleur buteur de Ligue 1 derrière Ousmane Dembélé cette saison, Mason Greenwood divise plus que jamais. Avec ses 15 buts inscrits en championnat, l’ex-star de Manchester United devrait pourtant être considéré comme l’homme fort de l’OM et le facteur X de l’équipe de Roberto De Zerbi. Mais son inconstance et son manque d’efforts défensifs lui ont valu les réprimandes de son entraîneur, qui l’a placé sur le banc face à Lens et au PSG lors des deux derniers matchs de Ligue 1. Cette semaine, La Provence a même évoqué un potentiel départ en fin de saison pour Mason Greenwood s’il ne se reprenait pas. Incompréhensible ou logique ?

Carine Galli a répondu à cette question sur le plateau de la Chaîne L’Equipe. Et pour la consultante, l’Olympique de Marseille a bien raison de mettre ainsi la pression sur son numéro dix. Car à ses yeux, Mason Greenwood n’a pas suffisamment prouvé qu’il était indispensable à Marseille, et son départ en fin de saison ne serait pas une perte si énorme pour le club phocéen. « Greenwood a beau avoir 15 buts, il y a beaucoup de penaltys. Il faut les frapper, il le fait, mais combien de grands matchs a-t-il fait ? Pas beaucoup alors que l’OM a justement des résultats face aux gros (Monaco, Lyon). Je ne trouve pas que Greenwood ait une grande part dans cette deuxième place » a d’abord analysé la journaliste avant de poursuivre.

Carine Galli favorable au départ de Mason Greenwood

« Si on me demande le meilleur joueur de Marseille cette saison par exemple, je dis Rulli et je dis d’autres joueurs avant Greenwood. Je trouve qu’il n’en fait pas assez. Son talent, il nous est offert de façon très irrégulière. Donc si Marseille le fait partir en fin de saison en cas de grosse offre, il n’y a pas de quoi pleurer et le regretter. Pour l’instant ce qu’il donne, c’est intéressant mais il ne retourne pas le Vélodrome à tous les matchs » explique Carine Galli, convaincue que l’OM peut trouver cet été un joueur plus décisif et surtout plus régulier que Mason Greenwood. Reste à voir si Medhi Benatia et Pablo Longoria seront eux aussi de cet avis, après avoir pris un très gros risque en faisant venir l’Anglais lors du dernier mercato, malgré les polémiques que cela avait suscités.