OM ‍: Mbemba, le secret de son exclusion dévoilé

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Alors que l'Olympique de Marseille aurait besoin de lui en défense, Chancel Mbemba est resté dans le placard où les dirigeants marseillais l'ont mis. Rod Fanni pense que, hélas, il n'y avait pas d'autre choix pour l'OM.

La blessure de Leonardo Balerdi contre Reims a remis sur le devant de la scène l'absence de choix défensif supplémentaire pour Roberto De Zerbi, lequel ne masque pas le fait que ses dirigeants n'ont pas été totalement à son écoute lors du mercato d'hiver. Du côté des supporters marseillais, on a vite ressorti le dossier Chancel Mbemba, qui est en fin de contrat avec l'OM et qui a été placardisé en raison de son choix de ne pas prolonger. A cela s'est ajoutée une prise de tête virile entre le défenseur international congolais et ses dirigeants, ce qui a débouché sur une décision radicale, à savoir que Mbemba ne portera plus le maillot de l'Olympique de Marseille jusqu'à son départ l'été prochain. Alors que certains supporters regrettent ce choix, puisqu'il prive De Zerbi d'un défenseur top niveau, Rod Fanni a évoqué la situation de Chancel Mbemba sur Canal+ Sport Afrique.

L'OM assume un choix fort contre Mbemba

Pour l'ancien défenseur de l'Olympique de Marseille, il est clair que si l'on en reste au plan sportif, Chancel Mbemba a clairement sa place de titulaire assurée à l'Olympique de Marseille, les événements intervenus en interne du côté de la Commanderie peuvent justifier le choix brutal de Pablo Longoria et Mehdi Benatia. « Footballistiquement, il faudrait le réintégrer, c’est indéniablement un bon footballeur. Et on sait déjà tout ce qu’il a apporté à l’OM et à sa sélection. Mais malheureusement, le football ce n’est pas que du football (sic), c’est aussi du business. Et avec les contrats, il se passe des choses en interne que l’on ne connait pas toujours. Je l’ai vécu avec l’OGC Nice, et on peut avoir des soucis, qui peuvent parfois aller jusqu’aux insultes malheureusement. Quand on a la tête à l’envers en tant que footballeur, ou que l’on a des problèmes de contrat et des disputes avec les dirigeants, malheureusement on ne peut pas avoir de bonnes performances. Est-ce que ce serait une bonne idée de le mettre sur le terrain ? Je n’en suis pas sûr, car je sais d’après certaines sources que c’est allé très très loin », confie Rod Fanni, laissant penser que les tensions entre le défenseur de l'OM et ses dirigeants ont atteint des sommets.