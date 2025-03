OM ‍: Rongier, son agent est fort plus que lui

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

Le récent classement des 30 plus gros salaires de Ligue 1 publié par L’Equipe continue de faire parler. Sur RMC, Jérôme Rothen s’est montré très critique à l’égard de la présence de certains joueurs dans cette liste, comme Valentin Rongier.

Comme chaque année, le gros dossier de L’Equipe sur les émoluments des acteurs du football français de la saison en cours fait couler beaucoup d’encre. Le classement des 30 plus gros salaires de Ligue 1 a surtout été l’occasion de noter la présence de certaines surprises, voire anomalies. Si le Paris Saint-Germain écrase totalement cette liste, l’Olympique de Marseille n’a pas à rougir. Sept joueurs de l’effectif olympien font partie de cette liste des plus gros salaires du championnat de France. Parmi eux, Valentin Rongier et ses quelque 330 000 euros par mois. Pour Jérôme Rothen, que le milieu de terrain de l’OM ait un tel salaire relève du miracle. Le consultant en a d’ailleurs profité pour féliciter chaudement l’agent du joueur.

« Le salaire de Rongier ? Moi je dis félicitations »

« Quand tu vois qu’à l’OM, ils sont capables de donner 500 000 euros à pas mal de joueurs... 330 000 euros à (Valentin) Rongier ! Encore une fois, je veux bien qu’on me dise que je m’en prends toujours à la même personne, mais l’agent de Rongier... bravo, moi je dis félicitations. 330 000 euros pour un joueur comme ça ? Ce que je trouve problématique dans ces clubs-là, c’est que tu donnes ces salaires à des joueurs qui ne te font pas gagner. Ça veut dire que tu travailles mal », a lâché Jérôme Rothen dans son émission éponyme diffusée sur RMC. Outre Valentin Rongier, le consultant en a d’ailleurs profité pour s’en prendre aux dirigeants du Stade Rennais qui ont offert un salaire démesuré à Seko Fofana.