OM ‍: Greenwood vendu 50ME, Longoria craque

Par Mehdi Lunay

S'il est moins performant en ce moment avec l'Olympique de Marseille, Mason Greenwood réalise quand même une superbe saison. De quoi attirer les gros clubs européens. L'Atlético est prêt à tout pour devancer la concurrence sur le dossier.

Acclamé ou critiqué, Pablo Longoria réalise souvent un très gros coup à chaque mercato estival. Il y a deux saisons, il avait attiré Alexis Sanchez à l'Olympique de Marseille. La saison passée, Pierre-Emerick Aubameyang s'était installé sur la Canebière. La trouvaille du dernier été s'appelle Mason Greenwood. Comme ses deux prédécesseurs, l'Anglais est vite devenu le leader offensif du club olympien avec 16 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues. Les supporters marseillais espèrent que Greenwood ne suivra pas le destin des deux autres attaquants, partis au bout d'un an seulement à chaque fois. Malheureusement, l'Europe craque de plus en plus pour l'Anglais.

L'Atlético veut Greenwood à tout prix

Les noms du PSG et de Barcelone ont été évoqués sur le dossier Greenwood. Néanmoins, selon le site El Gol Digital, l'Atlético Madrid tiendrait la corde désormais. Les Colchoneros sont décidés à transférer Mason Greenwood l'été prochain. Conscient que l'OM ne cédera pas sa pépite de 23 ans aussi facilement, le club madrilène entend donner 50 millions d'euros pour récupérer l'ancien joueur de Manchester United. Selon des sources internes chez les Phocéens, ce prix est le minimum requis par Pablo Longoria pour valider la vente de son attaquant anglais.

Pour financer l'opération, les Colchoneros comptent se débarrasser de deux éléments offensifs. Le jeune Rodrigo Riquelme serait le premier exclu. Formé à l'Atlético, il ne s'y est jamais imposé et a enchaîné les prêts. L'autre victime de la venue de Greenwood est plus surprenante puisqu'il s'agit de Samuel Lino. Auteur de 4 buts et 6 passes décisives cette saison, l'ailier brésilien est souvent utilisé par Diego Simeone. L'actuel troisième de Liga ne devra pas tergiverser car les enchères vont vite grimper en Europe concernant Mason Greenwood.