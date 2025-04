L1 ‍: L'OL s'offre le LOSC et le top 4 ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 28e journée

Groupama Stadium

OL-LOSC 2-1

Buts : Lacazette (38e sur pen.), Cherki (70e) pour l’OL ; Diakité (1ère) pour le LOSC

L'OL a remporté le choc pour la Ligue des champions contre le LOSC 2-1. Un succès obtenu malgré un démarrage catastrophique. Les Lyonnais dépassent les Lillois pour prendre la quatrième place.

Si la finale de la coupe de France opposera le PSG à Reims, ce OL-LOSC était plus important. C'était une finale pour plusieurs dizaines de millions d'euros avec la Ligue des champions en ligne de mire. Le LOSC démarrait fort puisque Diakité trompait Perri de la tête après 48 secondes seulement. Le début de match des Lyonnais était chaotique puisque Nuamah sortait sur blessure après 5 minutes et que Perri était lui aussi touché. Le Brésilien restait sur le terrain et l'OL se reprenait peu à peu. Les possibilités se multipliaient même si Diakité passait proche du doublé de la tête (18e). C'était finalement la VAR qui relançait le match. Elle mettait en lumière une main de Meunier sur une tête de Lacazette. L'attaquant lyonnais transformait le penalty pour dépasser Jean-Pierre Papin au classement des buteurs historique de la Ligue 1.

Après le repos, le match devenait fou. Les actions rapides allaient d'un but à l'autre. Chevalier ratait une sortie mais Lacazette n'arrivait pas à le lober (51e). Puis, Lille mettait sous pression Perri. Le Brésilien répondait avec un arrêt déterminant devant Fernandez-Pardo (64e). Bousculé, l'OL prenait les devants juste après l'entrée de Mikautadze. Cherki reprenait un centre de volée et trompait Chevalier trop court sur l'action. Lille poussait pour égaliser mais la dernière grosse parade était pour le gardien lillois avec un grand écart salvateur devant Almada (89e). 2-1, l'OL remporte un match crucial pour prendre la 4e place provisoirement devant Nice et surtout Lille.