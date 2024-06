OM ‍: De Zerbi a déjà trouvé le remplaçant de Pau Lopez

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'officialisation de la venue de Roberto de Zerbi sur le banc de l'OM est désormais imminente, et le technicien italien pourrait même avoir un premier cadeau au mercato.

Tandis que Brighton a annoncé samedi la nomination de Fabian Hürzeler au poste d'entraîneur à la place de Roberto de Zerbi, l'Olympique de Marseille négocie toujours avec le club anglais les détails du paiement de la clause libératoire du coach italien. Ce dernier visionne d'urgence les derniers matchs du club phocéen, et Pablo Longoria sait qu'il va devoir recruter des joueurs compatibles avec le jeu exigé par De Zerbi. Et les regards se tournent déjà vers Pau Lopez, dont le jeu au pied et la qualité des relances ne sont pas les points forts. Autrement dit, l'OM va probablement changer de gardien de but durant ce mercato estival, on voit mal comment il pourrait en être autrement. Et pour le remplacer, les regards des dirigeants marseillais se seraient déjà tournés vers l'Angleterre et plus précisément vers le club de Leeds, qui a raté la montée en Premier League de peu.

L'OM veut offrir un gardien de but à De Zerbi

Remember Illan Meslier's man of the match performance that earned Leeds the 2-1 win at Anfield?



One of many during his Leeds United career.

We need to see this Meslier again !

#mot #lufc pic.twitter.com/CgKTr0TqF0 — Leeds United Ultras (@lufcUltras) May 8, 2024

Pour succéder à Pau Lopez, l'Olympique de Marseille a en effet placé en numéro 1 sur sa liste le gardien de but de Leeds, Illan Meslier, affirme le Quotidien du Sport. Le gardien de but français, formé à Lorient, a encore deux ans de contrat avec les Peacocks, mais l'OM serait prêt à faire un effort pour le rapatrier en Ligue 1 dès cet été, sachant que le portier de 24 ans a une valeur estimée à 18 millions d'euros. Si Pablo Longoria n'arrive pas à faire affaire avec Leeds pour Illan Meslier, alors le président de l'Olympique de Marseille pourrait se tourner vers son plan B dans ce dossier, à savoir Guillaume Restes, le gardien du TFC dont le nom a déjà circulé du côté du Vélodrome ces derniers mois. Ce dernier a, lui, encore quatre ans de contrat avec Toulouse, et un prix similaire à Meslier.