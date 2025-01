L'OM vend Wahi à Francfort, c'est encore mieux que prévu

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

L’Olympique de Marseille va définitivement se séparer d’Elye Wahi. Les dernières négociations s'intensifient pour un joli accord au final.

Elye Wahi, un petit tour et puis s’en va. En l’espace de 18 mois, le natif de Courcouronnes aura connu quatre clubs : Montpellier, son club formateur, le RC Lens, l’Olympique de Marseille, et très probablement l’Eintracht Francfort. Les dirigeants phocéens ont dépensé une somme copieuse pour s’adjuger ses services lors du mercato estival 2024. Un accord avec leurs homologues lensois avait été trouvé sur les bases d’un transfert contre 25 millions d’euros cash, 5 millions d’euros de bonus et 15% de la plus-value sur un futur transfert.

Quelques mois plus tard seulement, Elye Wahi va quitter définitivement la Canebière pour rejoindre la Bundesliga. Comme l’indique L'Equipe, les négociations avec l’Eintracht Francfort sont désormais au stade final. Le départ du numéro 9 olympien n’est plus qu’une question de temps et cela se fera pour un montant de 26 ME, avec 3 ME de bonus éventuels difficiles à atteindre, et 12 % sur une éventuelle revente. Le fait que Francfort ait très bien vendu Omar Marmoush à City ce jeudi explique cet emballement financier.

Elye Wahi bientôt parti, qui pour le remplacer ?

Gimenez, Brobbey ou Ferguson à l’OM, il y a un problème https://t.co/d7Rrbmp4hz — Foot01.com (@Foot01_com) January 23, 2025

Si la vente d’Elye Wahi à Francfort est presque déjà une formalité, l’Olympique de Marseille doit désormais se pencher sur le cas de son remplaçant. Le tandem Longoria-Benatia a eu plusieurs idées intéressantes au poste de numéro 9. Toutefois, tous les noms récemment sortis dans les rumeurs sont désormais des pistes à oublier. Mathys Tel, Marcus Rashford, Santiago Giménez et Brian Brobbey ne signeront pas à l’OM affirme RMC.

Pour éviter de faire une nouvelle erreur de casting à un poste aussi important, la direction marseillaise veut prendre son temps pour réfléchir. Il n’est d’ailleurs pas impossible que Roberto De Zerbi ait à terminer la saison sans recrue pour remplacer Elye Wahi. Aucun « panic buy » ne sera fait cet hiver, à l’heure où l’OM doit faire attention à ses finances.