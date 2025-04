Balerdi reçoit une offre époustouflante pour quitter l'OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Très intéressés par Luis Henrique, les dirigeants de l’Inter Milan ciblent un deuxième joueur de l’OM en la personne de Leonardo Balerdi.

La fin de saison approche et pour les dirigeants de l’Olympique de Marseille, il est déjà l’heure de se pencher sur le mercato estival. Même si l’ambition du club sur le mercato dépendra de la qualification ou non pour la prochaine Ligue des Champions, cela n’empêche pas d’avancer sur certains dossiers comme sur la probable vente de Luis Henrique. Courtisé par le Bayern Munich et l’Inter Milan, l’ailier brésilien a de fortes chances de partir pour 25 à 30 millions d’euros. Le club milanais adore le profil de l’ancien ailier de Botafogo, mais a ciblé un deuxième joueur au sein de l’effectif marseillais selon le site Inter Live.

Facile comme Balerdi 😮‍💨 pic.twitter.com/fpu8KjpCmZ — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) January 8, 2025

Le média transalpin affirme que Simone Inzaghi, l’entraîneur des Nerazzurri, a un faible pour Leonardo Balerdi. Surveillé par l’Atlético de Madrid et plus récemment par l’AS Roma, le capitaine argentin de l’OM a la cote sur le marché des transferts. Il faut dire que sa progression est fulgurante depuis deux ans, et les gros clubs européens estiment que l’ancien de Dortmund peut encore aller plus haut alors qu’il n’a que 26 ans. Chez les dirigeants de l’Inter, on estime que Leonardo Balerdi a le profil idéal pour intégrer la défense à trois axiaux du club milanais.

L'Inter a un faible pour Leonardo Balerdi

Le média ajoute que la présence du capitaine Lautaro Martinez au sein de l’effectif de l’Inter pourrait peser lourd dans le futur choix de Leonardo Balerdi, lequel ne serait pas insensible à l’idée de jouer avec son compatriote argentin chez l’actuel leader de la Série A, qui fait par ailleurs partie des favoris chaque année en Ligue des Champions. Reste maintenant à voir combien l’Inter sera prêt à mettre sur la table alors que nos confrères italiens évoquent un prix de 18 millions d’euros qui, de toute évidence, ne suffira pas à combler les attentes de l’OM. Medhi Benatia et Pablo Longoria attendront plutôt le double pour vendre un élément sous contrat jusqu’en 2028.