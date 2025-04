OM ‍: Cette idée de génie risque de devenir une vraie galère

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'été prochain lors du marché des transferts, l'OM aura à coeur de renforcer sa défense. Problème, certaines pistes font face à une concurrence accrue de la part des meilleurs clubs d'Europe.

L'OM fait face à une pénurie assez XXL en cette fin de saison au niveau de sa défense. Pourtant, Roberto De Zerbi avait des idées bien précises en tête lors des dernières fenêtres de marché des transferts. Mais la direction phocéenne n'a pas pu tout ficeler. Qu'à cela ne tienne, l'OM est actuellement deuxième de Ligue 1 et a toutes les chances de penser qu'il se qualifiera pour la prochaine Ligue des champions. De quoi pouvoir attirer des joueurs au profil séduisant. Celui de Kiliann Sildillia, qui évolue au poste de latéral droit à Fribourg, plait particulièrement aux Phocéens. Le joueur français veut relever un nouveau challenge, lui qui se sait courtisé. Si Marseille lui plait beaucoup, Liverpool veut contrecarrer les plans de tout le monde.

L'OM va devoir faire un énorme effort dans le dossier Sildillia

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kiliann Sildillia (@ksildillia)

Selon les informations de Rousing The Kop, Kiliann Sildillia fait en effet partie des cibles du club anglais pour venir remplacer Trent Alexander-Arnold, en partance pour le Real Madrid. Liverpool a flairé la bonne affaire, alors que le défenseur tricolore est estimé à quelque 12 millions d'euros malgré son fort potentiel. Outre le club de la Mersey, Manchester City, Aston Villa et Brighton surveillent aussi la situation pour Sildillia, réputé pour sa polyvalence et son adaptabilité. Reste à savoir si l'Olympique de Marseille pourra rivaliser avec ce genre d'équipes.

Dans la cité phocéenne, le natif de Metz aurait sans doute une place de choix et donc du temps de jeu. A lui de prendre la meilleure décision pour son avenir. Mais nul doute que d'avoir autant de jolis choix devant lui saura lui donner la motivation pour terminer en trombe l'exercice en cours.