L’arbitre de Monaco-OM désigné, ça sent le complot

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'Olympique de Marseille ne va pas du tout aimer cette information, mais Benoit Bastien, l'arbitre du sulfureux OL-OM du début de saison, va officier lors du prochain Monaco-Marseille.

Pablo Longoria, Mehdi Benatia, Fabrizio Ravanelli, tous les dirigeants de l’OM ont craqué à tour de rôle au sujet de l’arbitrage cette saison. De manière plus ou moins véhémente mais le summum a été atteint en février à Auxerre quand Pablo Longoria avait lancé être au coeur d’un championnat corrompu. Depuis, les choses se sont calmées tant jamais une attaque aussi virulente avait été lancée contre les officiels dans notre championnat. L’heure est donc plus à la paix des braves à l’heure actuelle, surtout qu’il n’y a pas eu de nouvelles polémiques incroyables sur les derniers matchs de l’OM. Mais les supporters sont, eux, toujours aussi chauds bouillants sur de tels sujets et ce n’est pas la décision des instances de mettre Benoit Bastien au sifflet pour le match décisif du week-end prochain entre Monaco et Marseille qui va aider à les calmer.

Bastien ciblé par Benatia

🚨Benoît Bastien sera l'arbitre de la rencontre entre Monaco et l'OM ce samedi !



Alexandre Castro s'occupera de la VAR. #ASMOM #TeamOM pic.twitter.com/nCXtXY5Uu8 — Infos OM (@InfosOM_) April 8, 2025

Même si les commissions de désignation n’ont pas à faire selon les désirs de chaque club, Benoit Bastien reste pour beaucoup de fans provençaux l’arbitre du match entre l’OL et l’OM avec le carton rouge infligé très rapidement à Leonardo Balerdi puis un penalty pour une main de Valentin Rongier. Mehdi Benatia avait lancé les hostilités de manière très véhémente au micro de DAZN en fin de rencontre, expliquant tout simplement qu’il y avait une cabale contre l’Olympique de Marseille et que les dés étaient pipés avant même le début du match. Ce qui lui avait valu trois matchs de suspension.

Nul doute que cette désignation fera grincer des dents en interne, et qu’un regard particulièrement attentif sera posé sur la performance de Benoit Bastien à Louis-II ce week-end. Les supporters sont eux, déjà sur les nerfs à en croire les réactions sur les réseaux sociaux où la théorie du complot a de solides partisans.