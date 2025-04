McCourt se prend une claque à 20 milliards, l'OM le console

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Boss de l'OM, Frank McCourt était aussi à Marseille pour digérer une très mauvaise nouvelle concernant le grand projet qu'il menait à bien ces dernières années.

Frank McCourt était à Marseille le week-end dernier pour prendre le pouls de l'OM, moins fringant ces dernières semaines mais tout de même bien parti pour remplir son objectif de terminer sur le podium de Ligue 1 en fin de saison. Le propriétaire américain n’a pas pris la parole à l’occasion de sa venue en Provence, au contraire de l’an dernier où il avait multiplié les interviews pour évoquer son projet. C’est donc en toute discrétion qu’il a principalement discuté avec Pablo Longoria, confortant le président de l’OM dans ses choix et sa vision stratégique. Il se murmure aussi que, si le businessman de Boston était à Marseille, c’est aussi pour couper de son actualité américaine moins réjouissante. Très ambitieux, le milliardaire avait le projet de racheter la version américaine de TikTok aux Chinois de Bytedance, dans son grand désir de révolutionner le monde du web.

Donald Trump n'appuie pas Frank McCourt

Mais la tendance est désormais contraire car Donald Trump, hyper actif aux USA depuis son élection comme président, pousse un consortium d’investisseurs où se trouvent Blackstone et Andreessen Horowitz, pour réaliser cette opération. Un véritable coup dur pour Frank McCourt, qui oeuvre sur ce dossier depuis des mois, voire des années, et s’est fait littéralement balader. En effet, malgré son pressing et des ultimatums, il n’a jamais reçu de réponses favorables des propriétaires chinois de TikTok, voyant son possible investissement de plus de 20 milliard de dollars tomber à l’eau. L’avenir dira si, si cet échec venait à se confirmer, Frank McCourt changera son fusil d’épaule et se penchera sur d’autres projets. Seule certitude, il n’y a actuellement aucune inquiétude sur l’avenir à moyen terme de l’OM, qui reste un investissement solide de l’Américain, qui devrait encore une fois remettre la main à la poche pour combler le copieux déficit en fin de saison. En espérant avoir la Ligue des Champions au bout pour adoucir un peu la future facture.