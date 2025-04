OM ‍: McCourt a tout réglé, Marseille respire

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Propriétaire de l'Olympique de Marseille, Frank McCourt était de passage sur la Canebière le week-end dernier. Le but premier de son voyage était de s'entretenir avec son président exécutif Pablo Longoria. Un rendez-vous très positif pour l'Espagnol.

Dans un contexte difficile pour l'Olympique de Marseille, sa venue dimanche et lundi était scrutée et a été très commentée. Rarement présent sur la Canebière, Frank McCourt était de passage pour la réception de Toulouse en Ligue 1. Une visite loin d'être anodine dans un club en pleine tourmente. L'OM est à la peine sur le plan sportif avec 4 défaites sur les 6 derniers matchs dont une humiliation à Reims 3-1. Un raté qui a provoqué la colère de Roberto de Zerbi et un début d'opposition frontale avec ses joueurs. En plus, le club phocéen a été dans le viseur des instances avec en point d'orgue la sortie fracassante de Pablo Longoria à Auxerre.

Longoria soutenu par McCourt ce week-end

Ces problèmes additionnés les uns aux autres fragilisent l'Espagnol. Certains observateurs pensaient même que Frank McCourt pourrait recadrer son président exécutif pour ses récentes dérives. Il n'en est rien selon La Provence, bien au contraire. Le journal marseillais indique que l'homme d'affaires américain a une totale confiance en Pablo Longoria qu'il soutient sur tous les dossiers. Les deux hommes ont d'ailleurs pu en discuter seuls en tête à tête pendant 90 minutes.

🔵 Passage dans le vestiaire, réunion avec Pablo Longoria... On vous raconte 👉 https://t.co/AS2ZILKfa3 pic.twitter.com/mPgwppfgYw — La Provence OM (@OMLaProvence) April 8, 2025

La gestion de l'OM ainsi que celle de la Ligue 1 ont été au cœur de leurs échanges. A la fin de leur entretien, Frank McCourt « partageait pleinement les inquiétudes de Longoria et s’alignait sur ses positions » selon la Provence. Une bonne nouvelle pour le boss espagnol du club olympien, lequel va pouvoir travailler sereinement et librement jusqu'à la fin de la saison. Reste pour les joueurs marseillais à négocier parfaitement les 6 derniers matchs de championnat. Une qualification en Ligue des champions maintiendra plus longtemps l'harmonie entre les deux hommes forts de l'Olympique de Marseille.