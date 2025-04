Garcia souffre-douleur à l'OM, Embolo a la rage

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM et l'AS Monaco s'affrontent ce samedi en Ligue 1 pour un des matchs les plus importants de la saison pour les deux formations. Encore une fois, Ulisses Garcia devra regarder la rencontre depuis le banc sauf si...

Roberto De Zerbi et ses hommes seront attendus au tournant ce samedi en Ligue 1 lors de leur déplacement à Monaco. Plus trop le droit à l'erreur pour l'OM en cette fin de saison, alors que la concurrence pour la Ligue des champions pousse fort. Afin de ramener un résultat positif de la Principauté, De Zerbi pourrait faire des choix forts dans son onze titulaire. Il ne serait en effet pas étonnant, selon L'Equipe, qu'Ulisses Garcia démarre la rencontre dans le but d'apporter de la vitesse à une défense de l'OM décimée. Une chance à saisir pour le Suisse, qui compte son temps de jeu depuis de nombreuses semaines. De quoi même faire réagir son compatriote de Monaco, Breel Embolo.

Garcia mis à mal à l'OM, Embolo l'a mauvaise

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ulissesgarcia20🇨🇭🇵🇹🇨🇻 (@ulissesgarcia20)

Lors de quelques mots échangés avec Nice Matin, l'attaquant monégasque a en effet indiqué concernant la situation de Garcia à l'OM : « On se parle régulièrement. Il a passé des moments difficiles cette saison. C'est un ami proche, on prend des nouvelles, on est content quand l'autre a un impact. Comme Amine Harit, que j'ai côtoyé pendant trois saisons à Schalke, ou Adrien Rabiot ». Ce samedi au côté de Mika Biereth, Embolo aura en tout cas un rôle majeur à jouer. Peut-être devra-t-il mettre à mal son ami Garcia pour y parvenir. L'AS Monaco reste sur une défaite gênante sur la pelouse du Stade Brestois et une réaction est vivement attendue contre un adversaire comme l'OM, concurrent direct pour le top 4 en Ligue 1. Plus de place pour les sentiments donc...