OM ‍: 50ME pour Greenwood, ce club est bouillant

Par Corentin Facy

Deuxième meilleur buteur de Ligue 1, Mason Greenwood sera courtisé cet été. Outre les cadors espagnols, la Série A surveille également l’attaquant de l’OM, qui fait l’objet d’un intérêt de Naples.

Critiqué pour son irrégularité depuis quelques semaines, Mason Greenwood n’en reste pas moins un élément clé de Roberto De Zerbi à l’Olympique de Marseille. « Quand il est en forme, il y a Greenwood et les 10 autres joueurs » avait d’ailleurs lancé le coach olympien il y a deux semaines, avant le déplacement de son équipe à Reims. Auteur d’un but splendide et décisif ce dimanche face à Toulouse, l’ancienne pépite du centre de formation de Manchester United a prouvé à tout le monde qu’il était un joueur à part, au-dessus du lot à l’OM dans le secteur offensif.

Cela en fait un joueur toujours très courtisé sur le marché des transferts. La preuve, outre l’Atlético ou le Barça, souvent associés à Mason Greenwood dans l’optique du prochain mercato, un cador italien est également à l’affût. A en croire le site Arena Napoli, le profil du dribbleur marseillais de 23 ans plaît à Naples. L’actuel dauphin de l’Inter Milan cherche un ailier droit et a coché deux noms pour l’été prochain, ceux de Mason Greenwood (OM) et de Kevin (Shakhtar Donetsk). Sur le plan financier, le Brésilien sera nettement plus accessible selon le média italien, qui explique que Kevin est disponible pour seulement 30 millions d’euros tandis que pour s’attacher les services de Mason Greenwood, il faudra payer au moins 50 millions d’euros à l’OM.

Sur le plan salarial aussi, le joueur du Shakhtar est moins onéreux. Reste que pour Naples, s’offrir Greenwood serait un plus gros coup, avec davantage de certitudes au plus haut niveau européen. Le club entraîné par Antonio Conte pourrait donc creuser cette piste et offrir au joueur l’opportunité de briller en Italie, après avoir joué en Premier League avec Manchester United, en Liga avec Getafe et donc en Ligue 1 avec Marseille. Reste à voir comment le futur international jamaïcain recevra cette offre et s’il exprimera un quelconque désir de quitter la Provence cet été.