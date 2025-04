OL ‍: Cette injustice qui révolte Paulo Fonseca

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Privé de vestiaire jusqu’à la fin de la saison après son coup de sang lors du match contre Brest, Paulo Fonseca va tenter de faire réduire sa sanction lors d’une audience devant le CNOSF le 6 mai prochain.

Paulo Fonseca paie au prix fort son coup de sang face à Benoit Millot lors du match entre l’OL et Brest au début du mois de mars. L’entraîneur portugais a écopé d’une interdiction de vestiaire jusqu’à la fin de la saison, en plus d’une interdiction de banc jusqu’au mois de novembre. La sanction a été historiquement élevée de la part de la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel, ce que l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais n’a toujours pas digéré. Soutenu par le club rhodanien, Paulo Fonseca a saisi le CNOSF et sera entendu le 6 mai prochain.

L’instance pourra ensuite proposer à la LFP de revoir ou non la sanction à la baisse, et ce sera le conseil d’administration de la Ligue qui aura le dernier mot. Présent en conférence de presse avant le déplacement à Auxerre dimanche soir, Paulo Fonseca a expliqué qu’il ne tolérait pas ce qu’il considère comme une injustice, avec une telle interdiction de vestiaire. « J'attends d'expliquer la situation et d'avoir la possibilité de changer ma sanction, qui je pense était très injuste et incompréhensible pour moi. On veut tout faire pour avoir plus de justice. J’espère avoir la possibilité de pouvoir entrer dans le vestiaire (...) Personne parmi les entraîneurs qui ont parlé ou fait des choses encore pires n'a eu ces sanctions » regrette Paulo Fonseca, qui a ensuite conclu.

Paulo Fonseca ne digère pas sa suspension

« La punition (que j'ai reçue) est un exemple, mais je dois payer pour ce que j'ai fait, pas pour être un exemple. Nous ne sommes pas au temps de l'Inquisition, ce n'est pas comme ça. Je dois payer pour ce que j'ai fait. C'est ma troisième saison ici (en Ligue 1), j'ai reçu un carton rouge une fois. Je respecte le travail de l'arbitre, j'ai beaucoup de respect pour le football français » a lancé l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, qui espère que sa lourde suspension sera revue à la baisse. Réponse d’ici quelques semaines pour le Portugais qui, en attendant, doit continuer de suivre les matchs de son équipe depuis la tribune sans pouvoir entrer dans le vestiaire avant le match et à la mi-temps en Ligue 1.