La Provence défonce Bennacer et scandalise l'OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Prêté avec option d’achat par l’AC Milan à l’OM, Ismaël Bennacer n’a pas encore convaincu tout le monde, et surtout pas La Provence.

Sur le banc face à Reims lors de la lourde défaite de l'OM il y a une semaine, Ismaël Bennacer était titulaire contre Toulouse ce week-end (3-2). Associé à Valentin Rongier dans l’entrejeu, l’international algérien a alterné le bon et le moins bon, avec des pertes de balle et un manque de rythme en première mi-temps, mais une activité nettement plus intéressante après le repos. Il semblerait toutefois que pour La Provence, le match de Bennacer s’est arrêté après 45 minutes puisque dans ses colonnes, le quotidien régional a dézingué la prestation du milieu de terrain prêté par l’AC Milan depuis le mois de janvier.

« Après un départ séduisant face aux ogres angevins et stéphanois, l'Algérien ne cesse de décevoir. Celui dont on vante la qualité technique s'est encore montré imprécis, à moins qu'il ne visait les panneaux publicitaires. Guère plus rassurant sans ballon, ou il traîne une condition physique douteuse » a publié le média pro-OM, pas tendre avec le milieu de terrain de 27 ans, qui a heureusement reçu le soutien des supporters marseillais sur X.

« C'est une dinguerie qu'aussi peu de gens connaissent le foot, le match de Bennacer est bon. Certes il peut mieux faire mais son match est loin d'être mauvais comme tout le monde essaie de faire passer », « C’est une dinguerie d’écrire ça. Il débarque dans une condition physique pas optimale (ok), il a fait qu’une poignée de matchs et on l’enterre ? Un peu de temps peut-être ? », « Franchement c’est très très dur, ok il est pas à son meilleur niveau mais c’est le premier à vouloir casser les lignes et se projeter vers l’avant. Il a fait son match » ou encore « Toujours très modéré à @OMLaProvence .. Il n’a pas fait un grand match mais de là à le flinguer de la sorte , c’est pas objectif !! On doit pas regarder les mêmes matchs c’est pas possible » et « Mais comment on peut avoir autant de haine dans un journal local ? Bennacer revient de plusieurs mois d'inactivité, c'est comme Rabiot a son arrivée il était pas au top pendant plusieurs matchs » peut-on lire sur X, où de nombreux supporters marseillais ne comprennent pas comment un journal local spécialisé sur l’OM peut être aussi sévère avec un joueur olympien, surtout lorsque celui-ci a quelques circonstances atténuantes.

Quoi qu’il en soit, tout le monde sera d’accord pour dire que Bennacer devra monter son niveau d’un cran d’ici la fin de la saison pour convaincre Medhi Benatia et Pablo Longoria de lever son option d’achat non-obligatoire et estimée à environ 15 millions d’euros.