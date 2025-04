L1 ‍: Nice frustre Strasbourg sur le gong ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 29e journée

Stade de la Meinau

Strasbourg-Nice 2-2

Buts : Emegha (51e), Amo-Ameyaw (54e) pour Strasbourg ; Bard (38e), Ndayishimiye (90e+4) pour Nice

Strasbourg et Nice se sont accrochés 2-2 ce samedi soir. Un résultat rageant pour les Alsaciens qui tenaient la victoire à quelques secondes de la fin.

Après l'OL il y a deux semaines, Nice pouvait devenir la nouvelle victime de la Meinau. Comme les Lyonnais avant eux, les Niçois réalisaient un début de match solide. Ils prenaient le dessus dans le jeu même si Bulka avait un arrêt difficile à réaliser devant Bakwa. Les Aiglons prenaient logiquement l'avantage via Bard, trouvé en profondeur par Clauss. Nice était lancé vers un beau succès mais Strasbourg revenait transformé des vestiaires. Le Racing frappait deux fois en trois minutes, sur deux actions rapides. Emegha se jouait physiquement de Bombito sur le premier but, Amo-Ameyaw concluait un contre après une perte de balle niçoise dans l'entrejeu. Nice poussait pour revenir mais c'était longtemps stérile. Alors que Strasbourg allait gagner, Nice égalisait sur un dernier corner via Ndayishimiye. 2-2, Strasbourg laisse sa quatrième place à Lille tandis que Nice double l'OL pour la 6e.