Un miracle saoudien rapporte 12ME à l'OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Prêté par l’OM au Panathinaikos cette saison, Azzedine Ounahi revit en Grèce, à tel point que Pablo Longoria peut espérer une belle vente de l’international marocain lors du prochain mercato.

Malgré un potentiel certain, notamment entrevu avec le Maroc lors de la Coupe du monde 2022, Azzedine Ounahi n’a jamais réussi à s’imposer à l’Olympique de Marseille, qui avait payé 8 millions d’euros en janvier 2023 pour le recruter à Angers. L’arrivée de Roberto De Zerbi sur le banc l’été dernier n’y a rien changé, et le coach italien ne s’est pas opposé au départ d’Ounahi, qui s’est tardivement concrétisé avec un prêt au Panathinaikos. La destination de l’international marocain a surpris plus d’un observateur, mais il s’avère que ce prêt est pour l’instant très concluant avec 33 matchs disputés, 3 buts et 7 passes décisives pour l’ancien Angevin.

Du haut de ses 24 ans, Azzedine Ounahi est sans doute à un tournant de sa carrière, ce que confirme Foot Mercato puisque le média spécialisé affirme que plusieurs clubs sont chauds pour le relancer cet été après sa belle saison en Grèce. Les intérêts sont nombreux, notamment en Arabie Saoudite, où le joueur a toujours eu une belle cote. Une aubaine pour l’Olympique de Marseille, qui n’a aucunement envie de relancer le joueur alors que ce poste est bouché avec des éléments tels que Rabiot, Bennacer, Hojbjerg, Nadir ou encore Rongier.

Azzedine Ounahi vers l'Arabie Saoudite

Nos confrères expliquent que Pablo Longoria et Medhi Benatia sont donc ouverts à un départ d’Azzedine Ounahi, à condition que les clubs intéressés posent 12 millions d’euros sur la table. Une somme conséquente mais pas illogique puisque le Marocain est sous contrat avec l’OM jusqu’en 2027. Reste maintenant à voir si les Saoudiens seront prêts à lâcher une telle somme, ce qui ne serait pas étonnant pour un élément encore très jeune, qui ne sera pas fermé à l’idée de quitter définitivement Marseille.