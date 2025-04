L'OM sans défense, Monaco lui inflige une correction

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

29e journée de Ligue 1

AS Monaco - Olympique de Marseille 3-0

Buts : Minamino (34e), Embolo (59e), Zakaria (82e, sp) pour Monaco

Relancé après sa victoire face à Toulouse (3-2) dimanche dernier, l’Olympique de Marseille a rechuté. Les Marseillais se sont lourdement inclinés à Monaco (3-0). Un résultat plutôt logique tant les Monégasques ont pris le dessus au fil de la rencontre. Ce n’était pas forcément le cas dans ce début de rencontre où les deux équipes ne se montraient pas dangereuses. La preuve, c’est sur une action confuse que Minamino (1-0, 34e) ouvrait le score pour l’ASM. L’OM aurait pu, ou dû revenir rapidement au score mais Luis Henrique ratait l’immanquable !

L’équipe phocéenne avait laissé sa chance. Car au retour des vestiaires, la partie s’animait et les Monégasques affichaient leur supériorité. La défense de l’OM, sans défenseur central, commençait à prendre l’eau et Rulli, longtemps solide, ne pouvait pas empêcher Embolo (2-0, 59e) de doubler la mise. Après un superbe arrêt de Kohn sur la spéciale Gouiri, Monaco finissait même par ajouter un troisième but sur le penalty de Zakaria (3-0, 82e), suite à une faute de Rulli sur Embolo. Monaco reprend ainsi la 2e place de Ligue 1 à une équipe de l’OM de nouveau inquiétante…