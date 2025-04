Manchester City a trouvé plus fort que Wirtz à l'OL

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Indispensable du côté de l'Olympique Lyonnais cette saison, Rayan Cherki suscite bien des convoitises au mercato. Manchester City est prêt à miser sur lui en priorité l'été prochain.

Identifié comme un énorme talent de l'OL dès son plus jeune âge, Rayan Cherki est entré dans une autre dimension cette saison. Le joueur de 21 ans est l'élément essentiel de l'attaque lyonnaise avec 10 buts inscrits et 18 passes décisives délivrées toutes compétitions confondues. Un bilan impressionnant complété par un niveau technique de plus en plus sidérant. Avec un an de contrat restant l'été prochain, il sera très convoité au mercato. L'intérêt du Borussia Dortmund était connu depuis l'été 2024. Cependant, Cherki est en mesure d'aller encore plus haut au mois de juillet.

Manchester City privilégie Cherki à Wirtz

Selon les informations du site Planeta Real Madrid, le Lyonnais est sur les tablettes de Manchester City. Les Citizens veulent faire de Rayan Cherki leur nouveau métronome au milieu avec le départ annoncé de Kevin de Bruyne en fin de saison. Les 30 millions d'euros attendus par l'OL dans le dossier ne les effraient pas puisqu'ils sont même prêts à augmenter le tarif pour battre la concurrence. Le site pro-madrilène précise que le Real est aussi très intéressé par ce transfert.

🗣️ "God has given him incredible qualities."



🗣️ "He had a way of touching the ball that set him apart."



🗣️ "Zidane told me he had to work on his weaker foot in training. I don't think Rayan ever did."



Rayan Cherki is a special footballer. There are rainbow flicks, rabonas and… pic.twitter.com/uSq6buMLeB — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) April 10, 2025

L'impact du Gone en Ligue 1 et en Ligue Europa est tel que Manchester City a changé ses plans. En effet, le club mancunien avait choisi de miser sur Florian Wirtz au départ. Le prodige allemand est déjà international chez les A et il ne cesse de porter le Bayer Leverkusen depuis deux ans. Néanmoins, le recrutement du Franco-algérien passe désormais avant le sien à Manchester City. Une marque de confiance qui témoigne du niveau atteint par Rayan Cherki ces derniers mois.