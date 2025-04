OM ‍: Adrien Rabiot déchire L'Equipe

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM a renoué avec la victoire contre Toulouse pour conclure une semaine chaotique, durant laquelle la tension entre Roberto De Zerbi et les joueurs a été forte. Mais pas autant que cela a été écrit dans la presse selon Adrien Rabiot.

Dans la tempête, l’Olympique de Marseille s’est trouvé un leader en la personne d’Adrien Rabiot. Après la défaite à Reims le week-end dernier, l’international français avait tiré la sonnette d’alarme, n’hésitant pas à critiquer publiquement certains de ses coéquipiers. Des paroles aux actes, le milieu de terrain formé au Paris Saint-Germain a été le meilleur joueur de l’OM ce dimanche à Toulouse. Omniprésent, Adrien Rabiot a logiquement reçu le trophée d’homme du match. Au micro de DAZN, il a par ailleurs évoqué la semaine sous haute tension vécue par les joueurs marseillais alors que selon L’Equipe, le clash a été évité de peu entre les joueurs et Roberto De Zerbi lundi.

Une version démentie par le vice-champion du monde 2022, qui a reconnu une semaine spéciale mais qui a fortement balayé les rumeurs d’une mutinerie ou d’un divorce entre le staff et les joueurs. « J’ai lu beaucoup de choses dans la presse. On a fait une très bonne semaine. Le coach était énervé et a cherché à nous remobiliser peu, c’est normal, c'est son rôle. Mais personne n’a quitté le navire, au contraire, on s'est entraînés avec encore plus d'enthousiasme. On a donné la bonne réponse mais ça ne suffit pas sur un match. Il faut continuer comme ça jusqu’à la fin » a expliqué Adrien Rabiot, dont la mise au point fait suite à celles de Neal Maupay et de Roberto De Zerbi en conférence de presse avant le match vendredi.

Adrien Rabiot met les choses au point

Désormais, il apparaît de plus en plus clairement que les joueurs ont pris conscience que leur niveau lors des dernières semaines n’était pas suffisant pour bien figurer en Ligue 1, et si tout n’a pas été parfait contre Toulouse ce dimanche, on peut au moins penser que l’énorme coup de gueule de Roberto De Zerbi cette semaine a permis à tout le monde de se remettre dans le droit chemin. Une tendance positive à confirmer samedi prochain avec un court mais périlleux déplacement sur la pelouse de l’AS Monaco.