L1 ‍: Désiré Doué élu joueur du mois de mars

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Nouveau phénomène du PSG et du football français, Désiré Doué a logiquement remporté le trophée UNFP de joueur du mois de mars. Le jeune parisien de 19 ans a marqué 3 buts et délivré 2 passes décisives au cours du mois. Suffisant pour battre son coéquipier Ousmane Dembélé et l'attaquant de Monaco Mika Biereth.