OM ‍: De Zerbi fait n'importe quoi, le sondage qui fâche

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM arrive à Monaco avec de grosses craintes défensives. Roberto De Zerbi bricole comme il peut, mais cela ne convainc pas grand monde à l'approche du match.

Les suiveurs de l’Olympique de Marseille ne sont pas rassurés au matin du match de leur équipe à Monaco. C’est une vraie bataille pour la deuxième place, mais aussi pour le podium car les équipes de derrière reviennent fort, qui se déroulera à 17h00 à Louis-II. Et Roberto De Zerbi se retrouve face à un problème défensif dont il ne trouve pas la solution. Depuis la blessure de Leonardo Balerdi, et en raison de la mise à l’écart de Chancel Mbemba et de la difficulté d’avoir un Luiz Felipe apte, l’entraineur italien manque cruellement de défenseurs centraux.

Malgré cela, il continue de jouer avec une charnière à trois centraux, bricolant pour conserver cette sécurité défensive et cette capacité de relancer qui convient à son système de jeu. C’est ce qu’il va mettre en place à Monaco ce samedi, avec la particularité d’évoluer donc à trois centraux, sans un seul défenseur axial de métier. Selon L’Equipe, ce sont Geoffrey Kondogbia, Ulisses Garcia et Amir Murillo qui occuperont ces trois postes. Très inquiétant quand on connait le potentiel offensif de l’AS Monaco, très efficace à domicile et qui possède des trublions comme Minamino et Akliouche, mais aussi un finisseur comme Biereth.

L'OM devra corriger le tir en Ligue des Champions

INFO L´ÉQUIPE 🚨



L’OM jouera demain face à Monaco sans défenseur central de métier.



Kondogbia - Murillo - Garcia devraient débuter 🧐



De Zerbi fait-il n’importe quoi ? #EDS — L'ÉQUIPE du soir (@lequipedusoir) April 11, 2025

L’Equipe du soir a donc posé la question à ses internautes pour savoir si, avec cette composition d’équipe qui se profile, Roberto De Zerbi ne faisait pas un peu n’importe quoi. Sur les 2000 réponses de ce sondage, la réponse est globalement oui à 62 %. L’entraineur de l’OM semble perdre le fil en deuxième partie de saison, même s’il a aussi été justement rappelé qu’il était difficile de présenter une défense correcte avec un effectif aussi léger à ce niveau. Du côté de La Provence, on confirme que c’est la façon dont l’effectif a été mis sur pied qui pose quand même problème. « Si le club marseillais veut afficher un visage honorable en C1 en 2025-2026, il ne pourra pas partir au front avec un effectif aussi bancal », a souligné Alexandre Jacquin du quotidien local. Pour le moment, il va surtout s’agir d’être solide pour conserver cette deuxième place, et le bricolage de « RDZ » sera sérieusement testé ce samedi à Louis-II.