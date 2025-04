OM ‍: Mason Greenwood prépare déjà son départ

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Auteur d’un but splendide et décisif, son 16e en Ligue 1 cette saison à Marseille, Mason Greenwood va faire l’objet d’une intense réflexion au sein du board de l’OM dans l’optique du mercato à venir.

Très décevant depuis plusieurs semaines après une première partie de saison étincelante, Mason Greenwood a mis le réveil, dimanche soir au Vélodrome contre Toulouse. Discret en première mi-temps, l’attaquant anglais a retrouvé ses jambes de feu après le repos. Auteur d’un but exceptionnel pour redonner l’avantage à l’Olympique de Marseille contre le TFC, l’ex-attaquant de Manchester United a prouvé que lorsqu’il le souhaitait, il pouvait être le facteur X de cette équipe. Un constat frustrant pour les Olympiens, qui aimeraient voir Mason Greenwood à son meilleur niveau de façon régulière et qui doivent se contenter d’éclairs de génie à intervalles irréguliers.

Sur le plateau de l’Equipe du Soir, Ludovic Obraniak s’est exprimé sur le numéro 10 de l’OM, qu’il imagine déjà préparer son départ dans l’optique du mercato estival. « Greenwood fait une première partie de saison très satisfaisante et une deuxième partie de saison extrêmement moyenne. Donc moi dans la balance, j’essaie de reprendre le contexte généralisé, il faut repenser au dernier mercato. Greenwood était dans une situation difficile en Angleterre, aucun club là-bas ne veut entendre parler de lui. Sur le marché des transferts, tout le monde hésite en raison de l’affaire dont il est le protagoniste. L’OM sent une brèche, y va, essaie de relancer ce joueur » se souvient l’ex-milieu de terrain de la Pologne et de Lille, avant de poursuivre.

Greenwood, déjà la tête loin de l'OM ?

« Marseille a pris pas mal de coups en allant sur ce dossier, il y avait des risques. A la place du joueur, j’ai une gratitude envers ce club » estime Ludovic Obraniak, puis le consultant de conclure. « Mais quand je vois l’investissement, j’ai plutôt l’impression qu’il prépare son départ. Vous voyez ses stats, 17 buts et 3 passes décisives, c’est un soliste. J’ai l’impression qu’il prend l’OM comme une opportunité de partir ailleurs. Je ne vois pas d’engagement et de volonté, ça me dérange » s’agace le consultant de la Chaîne L’Equipe, convaincu que Mason Greenwood ne fera pas de vieux os à l’OM et rêve d’un club au standing plus élevé.

Du côté de Roberto De Zerbi et de Medhi Benatia, on risque toutefois de ne pas l’entendre de cette oreille, notamment en cas de qualification en Ligue des Champions. Car l’idée, après avoir pris tant de risques, est très certainement de pouvoir capitaliser sur la venue de Mason Greenwood pour profiter de sa patte gauche soyeuse lors de grandes soirées européennes au Vélodrome.