Ounahi a une très mauvaise nouvelle pour l'OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Azzedine Ounahi, prêté par l’OM au Panathinaikos, est courtisé en Arabie Saoudite et pourrait rapporter 12 millions d’euros au club phocéen. Mais l’international marocain n’est pas tenté par cette destination.

Prêté par l’Olympique de Marseille au Panathinaikos l’été dernier, Azzedine Ounahi n’entre pas dans les plans de Roberto De Zerbi et a été envoyé en Grèce au dernier moment. La destination pouvait surprendre, mais l’international marocain revit du côté du Pana, où il est un titulaire indiscutable au point d’enchaîner les matchs comme il ne l’a jamais fait à Marseille. Une bonne nouvelle pour Pablo Longoria, qui voit l’un de ses joueurs se refaire la cerise et donc augmenter sa valeur marchande.

Foot Mercato expliquait à ce sujet au cours des dernières heures que plusieurs clubs saoudiens étaient sur les rangs pour s’attacher les services d’Azzedine Ounahi, pour qui l’OM réclame 12 millions d’euros. Mais le plan des dirigeants marseillais pourrait bien ne pas se dérouler comme prévu, si l’on se fie au média marocain Lions de l’Atlas. Et pour cause, nos confrères expliquent que pour l’heure, Azzedine Ounahi n’a pas donné son accord pour rejoindre la Saudi Pro League la saison prochaine. L’ancien joueur du SCO redoute qu’un départ en Arabie Saoudite ne compromette sa carrière internationale et prend encore le temps de la réflexion pour le moment.

Ounahi pas chaud pour signer en Arabie Saoudite

Quant à savoir si Ounahi pourrait finalement rebondir à l’Olympique de Marseille, rien n’est fermé mais ce n’est clairement pas le plan de Medhi Benatia et de Roberto De Zerbi, pour qui la priorité est de trouver une porte de sortie au joueur recruté 8 millions d’euros par le club phocéen en janvier 2023. Ounahi, qui ne fait pas de son avenir une histoire d’argent selon le média spécialisé, va donc devoir réfléchir puis prendre la meilleure décision pour la suite de sa carrière. Quoi qu’il en soit, son prêt concluant au Panathinaikos devrait permettre à Marseille de finaliser une vente digne de ce nom dans les semaines à venir. Reste à voir si c’est en Arabie Saoudite que le Marocain rebondira.