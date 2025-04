Le PSG viré de la Ligue des Champions, l’UEFA intervient

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé et ses avocats ont décidé de passer à l'action face au PSG, et rêvent de voir l'UEFA s'en mêler pour faire payer le club de la capitale.

Saisie sur les comptes, attaque sur tous les terrains possibles, discours musclé, le clan Mbappé a décidé de mettre un gros coup sur la table dans le conflit qui l’oppose au PSG. Le club de la capitale va se faire attaquer dans plusieurs domaines juridiques, devant le tribunal des Prud’hommes, au tribunal administratif mais aussi au civil et auprès de la FFF et de la Ministre des sports. Egalement avec une plainte contre X pour « harcèlement » et injure publique et virale sur les réseaux sociaux. En attendant la première audience qui aura lieu le 26 mai, cette attaque multiple a forcément fait beaucoup réagir. Du côté du PSG, on assure être dans son bon droit le plus total et on donne donc rendez-vous aux tribunaux. Mais le fait qu’il y ait un arriéré de salaire non réglé représente aussi un danger non négligeable pour le club de la capitale. En effet, l’UEFA est très vigilante au statut des footballeurs et notamment sur ceux qui ne sont pas payés dans les temps.

En théorie, le PSG risque donc jusqu’à une interdiction de disputer la Ligue des Champions s’il venait à être prouvé qu’il avait volontairement décidé de ne pas payer l’un de ses joueurs. C’est clairement l’un des moyens de pression qu’utilise le clan Mbappé pour faire craquer le champion de France. Au 15 juillet prochain, si une dette envers un salarié est reconnue, la licence permettant de participer à l’épreuve phare du football européen peut être supprimée. C’est en ce sens que l’avocate de l’attaquant du Real Madrid a saisi la FFF, afin qu’elle transmette à l’UEFA l’information qu’un salarié n’a pas été payé et que la dette dure désormais depuis un an.

L'UEFA va attendre avant de sanctionner

Toutefois, selon L’Equipe, l’instance européenne a été mise au courant de cette dette par le PSG dans ses comptes, et le fait que l’argent soit provisionné démontre que le règlement du conflit se fera devant les tribunaux, et que ce n’est donc pas une question de train de vie financier impossible à suivre. L’UEFA devrait donc se tenir très prudemment éloigné de cette guerre juridique, et les chances de voir le PSG être privé de Ligue des Champions la saison prochaine sont pour le moment infimes.