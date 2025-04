OM ‍: 30 millions pour Luis Henrique, le Bayern claque la porte

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

Pour accepter de laisser partir Luis Henrique l’été prochain, l’Olympique de Marseille a fixé un prix de départ à 30 millions d’euros. Une somme qui a totalement refroidi le Bayern Munich qui s’est défilé. Seul dans la course, l’Inter Milan veut négocier au rabais.

L’Olympique de Marseille a peut-être été trop gourmand en demandant une telle somme pour Luis Henrique. Auteur d’une belle saison sous l’impulsion de Roberto De Zerbi, l’offensif brésilien a vu sa cote exploser sur le marché des transferts, passant de 8 millions d’euros en juin 2024 à 18 millions d’euros aujourd’hui. Auteur de 9 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondus, c’est tout naturellement que Luis Henrique a commencé à attiser les convoitises. Face à cet intérêt croissant, l’OM a pris la décision de demander au moins 30 millions d’euros pour le laisser partir. Une condition qui a complètement refroidi le Bayern Munich, initialement intéressé mais qui a décidé de quitter la table des négociations. Désormais, l’Inter Milan est seule sur le dossier, indique la Gazzetta dello Sport. Mais le prix cloche encore.

L’OM a choqué pour Luis Henrique

Depuis plusieurs semaines, l’Inter Milan est dans la course pour s’offrir Luis Henrique l’été prochain. Mais comme l’indique le quotidien sportif italien, maintenant qu’il n’y a plus aucune concurrence sur le dossier, le club intériste compte bien négocier un prix beaucoup plus abordable que les 30 millions d’euros demandés par l’Olympique de Marseille. Reste à savoir jusqu’où sera prêt à descendre la direction phocéenne pour vendre l’un des artisans majeurs de la probable qualification en Ligue des champions la saison prochaine.

De son côté, l’Inter Milan prépare un grand chantier sur le front de l’attaque pour l’été prochain. Hormis Luis Henrique, Jonathan David est également dans les petits papiers du club italien. Ce dernier est prêt à lui offrir un contrat sur la base de 5 millions d’euros net par saison, encore loin des 8 millions annuels demandés par l’actuel attaquant du LOSC.