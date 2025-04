OM ‍: Rowe n'a pas le niveau, De Zerbi est sans pitié

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Jonathan Rowe a donné beaucoup de joie aux supporters de l'OM avec son but décisif à Lyon en septembre. Cependant, l'Anglais ne fait plus trop parler de lui depuis. Un faible temps de jeu justifié par Roberto de Zerbi.

Une frappe venue de nul part et puis plus rien. Voilà comment on pourrait résumer la saison de Jonathan Rowe à l'Olympique de Marseille. Buteur décisif contre l'OL en septembre dernier, l'ailier anglais a progressivement disparu du onze marseillais. Son temps de jeu a diminué de plus en plus cette saison si bien qu'il faut remonter loin en arrière pour le voir décisif sous le maillot phocéen. Ses 2 buts et ses 2 passes décisives en Ligue 1 ont été réalisés à la 10e journée au plus tard. Sur les 9 derniers matchs de l'OM, Rowe ne totalise même pas 80 minutes jouées, étant resté sur le banc à 4 reprises. Ses 34 minutes contre Toulouse dimanche dernier ont presque été un évènement.

Rowe ne joue pas, la raison est simple

Cette mise au ban de Jonathan Rowe fait cogiter les journalistes. En conférence de presse ce vendredi, ils ont demandé une explication à Roberto de Zerbi. La réponse de l'entraîneur italien a été sèche et sans appel. « La concurrence est élevée. C’est pour ça que Rowe a eu peu de temps », a t-il indiqué à propos de l'ancien joueur de Norwich. Une réponse qui valait aussi pour Amine Harit.

Ce n'est pas très valorisant pour Rowe alors que les attaquants phocéens ont été moins efficaces ces dernières semaines. Concurrent direct du jeune anglais, Luis Henrique n'est pas au top de sa forme. Le désamour de l'Italien pour Jonathan Rowe est tel qu'il préfère utiliser certains joueurs à contre-emploi dans son secteur de jeu. Adrien Rabiot est monté d'un cran sur le terrain cette saison et samedi à Monaco Mason Greenwood pourrait être titularisé sur un côté. Si l'OM ne gagne pas en Principauté, l'entêtement de Roberto de Zerbi sera très critiqué.