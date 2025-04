Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Le coup de sang de Roberto De Zerbi après la défaite à Reims reste dans toutes les mémoires, et Ismaël Bennacer a décidé de revenir sur un moment particulier.

La semaine a été plus calme à Marseille après la victoire loin d’être impériale mais très précieuse contre Toulouse le week-end dernier. L’OM s’est replacé et a mis un terme à sa série catastrophique en plein sprint final. Le match de ce samedi contre Monaco aura une importance capitale mais tout le monde est de nouveau tourné dans le bon sens dans la cité phocéenne. Ismaël Bennacer, précieuse recrue de cet hiver, a été à l’image de son équipe ces derniers mois. Brillant quand l’OM enchainait le match, et complètement perdu dans la série de défaites du printemps. Cela a eu le don de provoquer un gros clash dans la foulée du revers à Reims, où Roberto De Zerbi n’a pas autorisé ses joueurs à rentrer chez eux quand ils sont revenus de Champagne, les gardant à la Commanderie pour mobiliser ses troupes.

Bennacer met sa disponibilité en avant

Comme L’Equipe le racontait, cela a été forcément une surprise pour les membres du groupe de ne pas rentrer chez eux, surtout que les joueurs musulmans de l’équipe avaient prévu de fêter l’Aïd, signe de la fin du ramadan, avec leurs proches. Ils n’ont donc pas pu le faire, ce qui a fait grincer quelques dents. Mais maintenant que les choses sont revenues au calme, Ismaël Bennacer a pris la parole dans La Provence pour revenir sur ce moment forcément particulier, qu’il assure avoir bien vécu au sein de l’équipe au lieu d’être en famille.

« Aucun joueur n’a été contrarié. J’ai passé l’Aïd avec l’équipe, c’était bien aussi, mais on était tous dégoûté par la défaite. C’est comme ça, ça fait partie du travail. Si je ne suis pas disponible pour mon métier… Le travail c’est l’une des choses les plus importantes de ma vie, c’est mon gagne-pain, je ne peux rien dire », a lancé l’international algérien, pour qui rester concentré sur les problèmes de l’OM était le plus important à ce moment-là. Une preuve aussi de l’autorité de Roberto De Zerbi, qui a piqué plusieurs colères supplémentaires dans les jours suivants, avant de revenir au calme à l’approche du match contre Toulouse.